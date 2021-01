Für Trump hat es sich ausgetwittert. Foto: AFP

Nach einer temporären Sperre und einer kurzfristigen Aufhebung selbiger ist US-Präsident Donald Trump seinen Twitteraccount los. Wie das soziale Netzwerk via Blogpost mitteilte, wurde der Account permanent stillgelegt. Unter dessen Adresse ist nur noch der Hinweis auf die Sperre zu sehen, aber keinerlei Inhalte mehr.

Zuletzt hatte Trump laut dem Analysedienst Socialblade fast 89 Millionen Follower dort versammelt, an die er regelmäßig seine Botschaften übermittelte. Sein Twitteraccount dürfte damit sein reichweitenstärkstes Social-Media-Werkzeug gewesen sein. Zuvor waren bereits seine Konten auf Facebook und Instagram gesperrt worden

Ein Screenshot des gesperrten Twitteraccounts von Trump. Foto: Screenshot

Twitter, das schon vor den jüngsten Ereignissen regelmäßig Postings von Trump mit Warnhinweisen ob seiner Behauptungen bezüglich angeblichen Wahlbetrugs unterlegt hatte, liefert eine ausführliche Begründung zu seinem Vorgehen.

Botschaften könnten nach Kapitolsturm Nachahmer anspornen

Die jüngsten Postings des Präsidenten sieht man als wiederholten Richtlinienverstoß, hier konkret gegen die Richtlinien, welche die Verherrlichung von Gewalt untersagen. "Die 75 Millionen großartigen amerikanischen Patrioten, die für mich (…) gestimmt haben, werden auch noch lang in der Zukunft gewaltigen Einfluss haben. Man wird sie nicht auf irgendeine Art respektlos oder ungerecht behandeln!!!", lautet der erste Tweet, den man als inkriminierend betrachtet. Gleiches gilt auch für die kurz darauf abgesetzte Nachricht: "An alle, die gefragt haben: Ich werde nicht zur Amtseinführung [Anm.: von Joe Biden] am 20. Jänner gehen."

Im Kontext zu Trumps stetig wiederholten Wahlbetrugsvorwürfen und der Erstürmung des Kapitols durch gewaltbereite Anhänger des scheidenden Präsidenten, seien diese Botschaften Verstöße, weil seine Absenz bei der Angelobung seines Nachfolgers erneut die Legitimität der Wahl infrage stelle und zudem auch das Event zu einem möglichen Angriffsziel mache, nachdem er selbst nicht da sein werde, argumentiert Twitter. Auch der Hinweis auf den künftigen Einfluss seiner Anhänger lasse darauf schließen, dass er weiterhin keine geordnete Machtübergabe, sondern weiter die Vorantreibung des Betrugsnarrativs anstrebe.

Weiters sei die Entscheidung auch in dem Kontext zu sehen, dass die Planung für bewaffnete Aufmärsche auf Twitter und anderen Plattformen bekannt geworden sei. Darunter auch ein weiterer Sturm auf das Kapitol, den einige seiner Anhänger für den 17. Jänner organisieren wollten. Es sei wahrscheinlich, dass Trumps Nachrichten Nachahmungstaten begünstigen könnte und man sehe "mehrere Indikatoren" dafür, dass die Botschaften auch tatsächlich als Ansporn verstanden würden.

Trump-Sperre könnte rechte Alternativseiten begünstigen

Nicht betroffen von der Sperrung sind die "amtlichen" Kanäle des Weißen Hauses (@WhiteHouse) und des US-Präsidenten (@POTUS). Letzterer wurde aber zuletzt zu Weihnachten betreut und wird mit der Amtsübergabe komplett zurückgesetzt, inklusive Entfernung aller Nachrichten und Aufhebung aller Follows. Die abgesetzten Nachrichten werden archiviert.

Das Vorgehen von Facebook – dem auch Instagram gehört – sowie Twitter könnte allerdings das Wachstum dezidierter Rechtsaußen-Plattformen wie Gab oder Parler begünstigen. Ersteres Portal meldete, dass man alleine nach der Sperre von Trump auf Facebook eine Trafficsteigerung von über 120 Prozent binnen eines Tages verzeichnen konnte. Für Trump, auf dessen Beitritt man hofft, habe man bereits ein Konto reserviert, dem auch schon "hunderttausende Nutzer" folgen würden.

Die Entscheidung erfolgte nach der gewaltsamen Erstürmung des US-Kapitols durch radikale Anhänger Trumps, die wie der Präsident selbst die Abwahl nicht wahrhaben wollen. (gpi, 9.1.2021)