Wegen Bauarbeiten für das U-Bahn-Linienkreuz U2/U5 treten ab Montagabend mehrjährige Verkehrsumleitungen in Kraft. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Wien – Wegen Bauarbeiten für das U-Bahn-Linienkreuz U2/U5 treten heute, Montag, Abend mehrjährige Verkehrsumleitungen in Kraft. Konkret ist die Zweierlinie zwischen Rathaus und Universitätsstraße/Alser Straße betroffen. Dieser Abschnitt wird für Autofahrer, die vom Museumsquartier in Richtung neunten Bezirk unterwegs sind, ab ca. 22.00 Uhr gesperrt. Sie werden über die Felder- und Ebendorfer Straße umgeleitet. In der Gegenrichtung bleibt die Zweierlinie einspurig befahrbar.

Bauarbeiten

Nötig sind die zumindest vier Jahre geltenden Umleitungen, die auch Radfahrer betreffen, wegen der Einrichtung großflächiger Baustellen für den U-Bahn-Bau. Für die künftige U5 wird ab dem Rathaus eine neue Trasse bis zum Frankhplatz errichtet. Gleichzeitig wird die jetzige U2 Station Rathaus zur U2/U5-Knotenhaltestelle erweitert. Die Aufgrabungen führen auch dazu, dass die Durchfahrt zwischen Universitätsstraße und Alser Straße für Pkw nicht möglich ist. Hier gibt es ebenfalls lokale Umleitungen. Fußgänger, Radfahrer und Straßenbahnen können die Kreuzung aber weiterhin passieren.

Die Stadt rechnet mit keinen großen Staubildungen. In den ersten Tagen wird die Polizei aber unterstützend an den betroffenen Bereichen tätig sein. Vor allem bei Ringsperren wegen Demonstrationen und Veranstaltungen befürchtet der ÖAMTC teils erhebliche Staus. Im derzeitigen Lockdown werden die Verzögerungen geringer ausfallen, im Berufsverkehr jedoch spürbar sein. (APA, 10.1.2021)