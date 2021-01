Da waren sie also wieder, die "Vorstadtweiber". Und damit die erste Staffel, die in Pandemie-Zeiten ausgestrahlt wurde. Das sah man den Hauptdarsteller*innen nicht an – die Dreharbeiten hatten schließlich noch vor dem ganzen Irrsinn begonnen. Deshalb war diesmal auch alles irgendwie wie immer: Milo, Leopold, Anatol trugen verspiegelte Pilotenbrillen, Sonia, Waltraud, Nico hüpften in engen Röcken und hohen Hacken aus der Stretchlimo vor die Würstelbude, in den Händen hielten sie henkellose Clutches.

Weil: Diesmal stand eine exzentrische (natürlich!) Handtaschendesignerin namens Okka Lamarr im Zentrum der Erzählung. Doch statt einen Hauch "Sex and the City" durch die erste Folge wehen zu lassen, servierte der ORF den properen, öffentlich-rechtlichen Charme des Küniglbergs. Oder anders gesagt: Die Serie wirkte einmal mehr wie aus der Zeit gefallen. Daran waren auch die Handtaschen schuld. Sind sie seit Beginn der Pandemie nicht völlig von der Bildfläche verschwunden? Im Alltag brauchen wir sie derzeit nicht: Für den Supermarkteinkauf sind sie meist zu klein, zum Spazierengehen eignet sich der Rucksack besser.

In der fünften Staffel der "Vorstadtweiber" tragen Maria Köstlinger, Nina Proll und Ines Honsel (von links) kleine Clutches mit sich herum. Foto: ORF

"Die Handtasche hat Corona-Pause", hieß es zuletzt in der "FAZ". Dem ist wenig hinzuzufügen. Das Accessoire gehört zu den modischen Verlierern der Pandemie. Die Handtasche, die lange als unabdingbares Transportmittel für Lippenstift, Handys und Tampons galt, hat rasant an Wert verloren. Heute gilt sie als unnützes Ding. Das ist durchaus eine Bemerkung wert, haben Luxusunternehmen in der Vergangenheit doch mit "It-Bags" Milliardenumsätze gemacht.

Daran, dass Modelle wie die "Baguette Bag" von Fendi zum Sehnsuchtsobjekt wurden, haben nicht zuletzt Serien wie "Sex And The City" in den Nullerjahren beigetragen. Nun erzählen sie von unbeschwerten Zeiten, in denen das Sammeln von Luxushandtaschen zum Hobby privilegierter Menschen gehörte.

Umso genauer sollten wir uns die "Sex and the City"-Fortsetzung "And Just Like That…" ansehen. Im Frühjahr beginnen die Dreharbeiten. Ob die Handtasche da ihr Comeback erlebt? (Anne Feldkamp, 13.1.2021)