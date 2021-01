Die Wiener Netze arbeiten nach eigenen Angaben an der Behebung der Versorgungsunterbrechung

Derzeit kommt es in Teilen des Versorgungsgebiets der Wiener Netze zu Unterbrechungen der Stromversorgung.

Am Rande des 23. Wiener Gemeindebezirk, und in den Gemeinde Hochrotherd, Kaltenleutgeben, Perchtoldsdorf, Sittendorf, Sparbach und Sulz ist es am Dienstagabend zu einem Stromausfall gekommen. Das gaben die Wiener Netze auf ihrer Webseite bekannt.

"Zu Ursachen und Störungsdauer können wir noch keine Angaben machen", hieß es ebenda. Um 21.28 Uhr sei der Strom ausgefallen. An der Behebung werde gearbeitet. Man werde informieren, "sobald die Unterbrechung der Stromversorgung weitgehend behoben ist". (red, 12.1.2021)