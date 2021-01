Service

Karte: Der Standard

Anreise: Mit dem Auto über die B22 kommend durch Reinsberg durch, hinauf Richtung Buchberg den Schildern "Hochschlag" folgen.

Mit den Öffis: Reinsberg liegt an der Buslinie Nummer 650 zwischen Waidhofen/Ybbs und Scheibbs.

In Corona-freien Zeiten bestünde die Möglichkeit, sowohl in der Kappler-Alm als auch in der Wanderrast Hochschlag (Dienstag, Mittwoch geschlossen, Telefon 07487/2722) einzukehren. In Hochschlag hat man einen Mitnehm-Service eingerichtet. Dort kann man sich zwischen 11 und 16 Uhr auch in Lockdown-Zeiten mit warmen Speisen (am Wochenende) oder Jausen eindecken.

Beachtenswert ist, dass man im Sommer über große Weiden mit viel Viehbestand wandern muss.

Karte: BEV-Karte 4204-West, Lunz am See 1:25.000

Links:

Infos Reinsberg: www.reinsberg.at

Schutzhaus Kapler Alm: www.kapler-alm.at

Wanderrast Hochschlag: https://www.mostviertel.at/alle-lokale/a-wanderrast-hochschlag