Zur Wochenmitte haben sich ÖVP, Grüne und SPÖ darauf geeinigt, wie ein "Reintesten" für die Zeit nach dem Ende des Lockdowns am 24. Jänner erfolgen soll – das entsprechende Gesetz wird am Donnerstag vom Nationalrat, am Freitag vom Bundesrat beschlossen. Nachdem die Opposition zu Jahresbeginn das von der Regierung vorgesehene "Freitesten" für Gastronomie & Co geschlossen abgelehnt hat, sind die Koalitionsparteien der SPÖ in einigen Punkten entgegengekommen, sodass diese ihren Sanktus zur Novelle gibt.

Corona-Massentests in Wien: Nach dem Lockdown soll man sich in bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens "reintesten" können. Foto: APA / Herbert Neubauer

Ein Überblick, um welche Bereiche des öffentlichen Lebens es sich dabei handeln wird:

Bei Kultur- und Sportveranstaltungen wird es theoretisch die Option geben, daran mit einem negativen Corona-Testergebnis teilzunehmen, praktisch befindet sich Österreich ja noch im Lockdown, der verlängert werden könnte. Auch das Einchecken in Hotels – und damit Urlaub – soll danach ermöglicht werden. Ein Konfliktfeld zwischen den Regierungsfraktionen und der SPÖ bleibt allerdings die Gastronomie – Rot lehnt ein "Reintesten" in diesem Bereich ab, hier wollen die Sozialdemokraten eine entsprechende Zusicherung des grünen Gesundheitsministers Rudolf Anschober vernommen haben. Doch er selbst stellte am Mittwochabend via APA klar, dass es kein grünes Licht dazu von ihm gebe – per nachfolgende Verordnung werde festgelegt, für welche Bereiche das "Eintrittstesten" realisiert wird.

Kritik auch von Harald Mahrer

Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer (ÖVP) erklärte dazu im Ö1-"Morgenjournal": Zum jetzigen Zeitpunkt lasse sich noch nicht sagen, wann die Regelungen in der Gastronomie erstmals angewandt werden, vonseiten der Politik heiße es "einmal Hü, einmal Hott". Ob die Gastronomie mit einem "Reintesten" leben könne? Hier gab Mahrer zu Bedenken, dass kleine Lokale mit der Kontrolle der Tests überfordert sein könnten. Keinen Testnachweis braucht es übrigens für den Handel, hier drängt Mahrer, der sich eine stärkere Einbindung der Sozialpartner gewünscht hätte, auf eine baldige Öffnung – "und sei es um den Preis des Tragens von FFP2-Masken".

Zu alledem wird die gesetzliche Basis dafür geschaffen, dass in Betrieben sowohl Test- als auch in späterer Folge Impfstraßen errichtet werden können, die vom Bund finanziert werden und für Mitarbeiter gratis sein sollen – dieser Punkt war der SPÖ sehr wichtig. Zudem sollen die sogenannten "Wohnzimmertests" arbeitsrechtlich verankert werden, also dass sich Mitarbeiter zu Hause selbst testen können. In Sachen Generalkollektivvertrag hat es übrigens gute Fortschritte mit den Sozialpartnern gegeben, wie signalisiert wurde. Dabei dürfte unter anderem festgelegt werden, dass Tests während der Arbeitszeit absolviert werden können und eine Maskenpause kommt, damit Mitarbeiter mit MNS-Schutz zwischendurch durchschnaufen können.

Passend zum Thema steht am Programm der Nationalratssitzung am Donnerstag auch die Vorstellung des neuen Arbeitsministers Martin Kocher – sowie eine entsprechende Änderung des Bundesministeriengesetzes, die nach dem Abgang von Christine Aschbacher (ÖVP) notwendig wurde.

Die FPÖ und die Neos stehen der Einigung zum "Freitesten" jedenfalls höchst kritisch gegenüber – beide Parteien lehnen diese Vorgangsweise ab. Neos-Gesundheitssprecher Gerald Loaker zum STANDARD: "Warum reden wir über Zugangstests, wenn der Lockdown wohl ohnehin verlängert wird." Ebenso ergibt für ihn keinen Sinn, dass zuletzt Corona-Geimpfte für Veranstaltungen & Co. getestet werden sollen, Personen, die in den letzten drei Monaten die Erkankung durchgemacht haben, aber nicht. (Nina Weißensteiner, 14.1.2021)