Die FPÖ attackiert in einer Aussendung die Regeln der Videoplattform gegen Fake News zum Coronavirus

Kickls Rede wurde entfernt, da sie gegen die Regeln der Plattform verstoße. Zudem wurde der Account der FPÖ vorübergehend gesperrt. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Youtube hat eine Parlamentsrede von FPÖ-Klub entfernt, weil diese gegen die Regeln zu medizinischen Falschinformationen verstoßen würden. Die FPÖ bezeichnet das in einer Aussendung als "nächsten Anschlag" gegen die "parlamentarische Redefreiheit". Youtube hat jenen Kanal, auf dem die FPÖ sämtliche Reden von freiheitlichen Abgeordneten hochlädt, zudem für eine Woche gesperrt.

Kickl polterte gegen Impfung

In seiner Rede kritisiert er die Schließung der Schulen durch die Regierung, obwohl Kinder "nicht die geringste Rolle" bei Ansteckungen spielen würden. Das sei ihnen aber "alles wurscht", denn sonst gebe es keinen "unmenschlichen Maskenzwang" in Klassenzimmern. Die Regierung richte sich an die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und bestünde aus "Lockdown-Fetischisten".

Die Corona-Impfung stellt er infrage, aufgrund des Managements der Regierung seien auch jene vor den Kopf gestoßen, die "der Impfung etwas abgewinnen können". SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner setze sich außerdem für einen Impfzwang ein und wirke wie "eine Sprecherin der Pharmaindustrie". Gesunde Österreicher würden zu "Versuchskaninchen" dieser.

"Ungeheurlich"

Die freiheitliche Verfassungssprecherin Susanne Fürst bezeichnet die Regeln der Plattform gegen Fake News als "unglaublichen Akt der Zensur, denn sie erklärt die ‚medizinischen Informationen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder lokaler Gesundheitsbehörden‘ zur alleine gültigen Wahrheit, an der offenbar keinerlei Kritik geduldet wird". Es sei "ungeheurlich", dass ein US-Konzern parlamentarische Reden verbiete. "Dies stellt eine massive Einmischung in die österreichische Politik dar und ist nicht hinzunehmen."

Das seit Anfang Jänner geltende Gesetz gegen Hass im Netz sieht verpflichtende Meldesysteme für Plattformen vor, diese müssen rechtswidrige Inhalte kurz nach Meldung entfernen. Das sei ein "fataler Fehler" gewesen, denn so seien sie dazu "angestachelt", noch mehr zu löschen. (muz, 14.1.2020)