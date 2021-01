Vivienne Rook (Emma Thompson) spaltet mit ihrer populistischen Politik das Land, zu verfolgen in "Years and Years" auf ZDF neo. Foto: ZDF, Matt Squire

Seriendystopie: Großbritannien im Chaos – In der britischen Serie "Years and Years" wird eine Populistin Premierministerin – Das Land versinkt nach dem Brexit im Chaos – am Donnerstag, auf ZDF neo und in der ZDF-Mediathek

TV-Tagebuch: "Der Bachelor" auf TVNow: Fummelreigen im Aerosol-Dampf – Auch wenn Plot und Grundsetting unverändert scheinen: Es hat sich etwas getan, in erster Linie allerdings beim Zuseher selbst

Verstärkung: Peter Schneeberger wird neuer Moderator des ORF-"Kulturmontag" – 48-Jähriger hat am 1. Februar seinen ersten Einsatz – Folgt als Co-Moderator auf Martin Traxl

Komponist und Satiriker: Neue Ö1-Reihe: Klien-Brüder unterziehen Neue Musik einem "Härtetest" – Komponist Volkmar und Satiriker Peter Klien widmen sich ab 20. Jänner zeitgenössischen Klängen aus unterschiedlichen Perspektiven

Forum+: Mitdiskutieren bei "Talk im Hangar": 2021 – ein weiteres Jahr im Lockdown? –Heute Abend ab 22.10 auf Servus TV

"Zensurakt": Youtube löschte Kickl-Rede im Parlament wegen Falschinfos – Die FPÖ attackiert in einer Aussendung die Regeln der Videoplattform gegen Fake-News zum Coronavirus

Inserate: Neue Anfragen der Neos an Kurz zu Inseratenvergabe und der Abteilung Mediaplanung – Mediensprecherin Brandstötter will wissen, wer Abteilung Mediaplanung leitet, welche Auflagenkriterien für die Kampagnenplanung herangezogen werden

Vogelhochzeit: RTL gibt unglücklichem Kandidaten zweite Chance bei Günther Jauch – Bei der Frage "Wer ist im bekannten Volkslied 'Die Vogelhochzeit' der Bräutigam?" waren nämlich zwei Antworten möglich

Entschließungsantrag: Neos-Abgeordnete Brandstötter fordert von Regierung "Maßnahmen zum Schutz von JournalistInnen" – JournalistInnen immer häufiger verbalen und physischen Angriffen ausgesetzt

TV-Tipps für heute Abend: Die Lebenden reparieren, Die Krise der Frauen, Thelma, Tipps für Steuerzahler in der Pandemie, Eco, Stöckl.

