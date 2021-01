Am Freitag berät die Regierung mit Ländern und Sozialpartnern, wie es ab dem 25. Jänner weitergeht – am Wochenende soll die Bevölkerung informiert werden

Wien – Die Regierung berät heute, Freitag, mit Ländern und Sozialpartnern darüber, wie sich das öffentliche Leben nach dem Lockdown am 24. Jänner gestalten soll: Als wahrscheinlich gilt, dass dieser wegen der hochansteckenden Virusmutation B.1.1.7 verlängert wird, gleichzeitig werden aber auch Lockerungen erwogen. Gewissheit über die Details herrscht wohl erst am Wochenende, an dem Kanzler Kurz & Co die Bevölkerung über die Ergebnisse ihrer Beratungen informieren wollen, wie es heißt.

Zwischen längerem Lockdown und Lockerungen: Erst am Wochenende herrscht endgültige Gewissheit zu den Details. Foto: APA / Herbert Neubauer

Ein Überblick über das, was aus Koalitionskreisen bisher durchgesickert ist:

Überlegt wird daher auch, ob die Bevölkerung zu einem verstärkten Tragen von FFP2-Masken angehalten wird, die einen besseren Schutz als Stoffmasken oder normaler NMS-Schutz bieten. Angesichts der aktuellen B.1.1.7-Verdachtsfälle bestätigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bereits, dies sei "eine Denkvariante". Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer drängte jedenfalls bereits auf eine Öffnung des Handels – und sei es "um den Preis von FFP2-Masken". Blick nach Bayern: Dort führt man aufgrund der neuen Mutation eine Pflicht für FFP2-Schutzmasken im öffentlichen Nahverkehr sowie in Supermärkten ein. In Österreich ebenfalls Thema: ob es Nachschärfungen bei den gebotenen Abstandsregeln braucht.

Überlegt wird daher auch, ob die Bevölkerung zu einem verstärkten Tragen von FFP2-Masken angehalten wird, die einen besseren Schutz als Stoffmasken oder normaler NMS-Schutz bieten. Angesichts der aktuellen B.1.1.7-Verdachtsfälle bestätigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bereits, dies sei "eine Denkvariante". Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer drängte jedenfalls bereits auf eine Öffnung des Handels – und sei es "um den Preis von FFP2-Masken". Blick nach Bayern: Dort führt man aufgrund der neuen Mutation eine Pflicht für FFP2-Schutzmasken im öffentlichen Nahverkehr sowie in Supermärkten ein. In Österreich ebenfalls Thema: ob es Nachschärfungen bei den gebotenen braucht. Eher düster sieht es derzeit für die Wiedereröffnung der Gastronomie aus, gerungen wird dem Vernehmen nach auch wegen der Hotellerie .

aus, gerungen wird dem Vernehmen nach auch wegen der . Ebenfalls für Kopfzerbrechen sorgt, wie es mit den Schulen weitergehen soll. Bekanntlich hat hier Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bereits erklärt, dass es ab 25. Jänner wieder Präsenzunterricht geben solle, allerdings in geteilten Schichten – sofern es die Infektionslage zulässt. Im Osten beginnen eine Woche darauf ohnehin die Energieferien – doch wie immer gilt auch hier: Fix ist alles erst, wenn im Kanzleramt die Regierungsvertreter an die Öffentlichkeit treten.

Denn: Die Situation sei "höchst volatil", erklärte Kanzler Kurz schon am Donnerstag. Derzeit habe man in Österreich rund 2.000 Neuansteckungen pro Tag, und die Sieben-Tage-Inzidenz betrage rund 150. Das bedeute zwar, dass der Lockdown, "der Verzicht, die Maßnahmen natürlich ihre Wirkung gezeigt haben", aber: Auch der Kanzler verwies auf zahlreiche Mutationen des Virus als "massive Herausforderung. Wir müssen daher weiterhin extrem behutsam vorgehen, um das, was wir uns erarbeitet haben, nicht zu zerstören." (Nina Weißensteiner, 15.01.2021)