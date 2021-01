Der ORF-"Report" hat einen neuen wöchentlichen Podcast. Foto: Screenshot ORF.at

Der ORF-"Report" startet einen neuen Podcast: "Report Werkstatt" bietet wöchentliche Einblicke in die journalistische Arbeit der Redaktion. In der ersten Ausgabe geht es um Hintergründe zu einem Beitrag über Corona-Leugner und die Demonstration in Wien vom Wochenende, der am Dienstag im Magazin um 21.05 Uhr gezeigt wird.

Entwickelt hat das Format "Report"-Redakteurin Julia Ortner. In Folge sollen auch andere Hosts aus dem Redaktionsteam zum Zug kommen, informiert der ORF auf Anfrage. Grundthema des Podcasts sei "Transparenz", schreibt Ortner auf Twitter.

Die Idee des Podcasts: "How we did the story", also den Interessierten mehr Hintergründe und Einblicke in die praktische Arbeit von Journalist*innen liefern. Zusätzlich können auch Reaktionen und Fragen der Hörer*innen kurz beantwortet werden. "Report Werkstatt" erscheint montags. (red, 19.1.2021)

