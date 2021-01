Trotzdem stoßen Straßenschuhe im Winter natürlich an Grenzen. Im winterlichen Schönbrunner Schlosspark etwa auf den Serpentinen zur und von der Gloriette: Die waren – um sieben in der Früh – noch nicht gestreut. Und richtig eisglatt-rutschig: Rauf ist das mühsam und eine Übung in Balance und Trittsicherheit. Runter dann zwar lustig, aber ganz bestimmt nicht "safe" – das Einzige, was da funktioniert, ist, sobald man rutscht, Gas zu geben. Aber: Nein, das würde ich Leuten, die nicht wirklich sicher unterwegs sind oder Angst vor einem Sturz haben (und deshalb stocksteif fallen), auf keinen Fall empfehlen – auch nicht mit Schuhen mit Profil.

Bezeichnenderweise ließen an diesem Morgen viele Läuferinnen und Läufer mit "festen" Schuhen diese Passage aus, bis der Streuwagen kam. Richtig so: Better safe than sorry.