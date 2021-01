Der erste Band nach Uderzos Tod erscheint am 21. Oktober und erzählt von einer Hilfsmission für einen Freund von Miraculix

Foto: obs/Egmont Ehapa Media GmbH/© 2021 LES EDITIONS ALBERT RENE

Im Herbst erscheint wieder ein neues Abenteuer der unbesiegbaren Galliers Asterix. Diesmal zieht es Asterix und Obelix weit in die Ferne, sie sollen einem guten Freund des Druiden Miraculix zu Hilfe kommen. Der neue Comicband soll mit einer Auflage von rund fünf Millionen Exemplaren weltweit am 21. Oktober in den Handel kommen, davon sind rund zwei Millionen für den französischen Markt bestimmt.

Weitere Informationen über den neuen Band des Duos Jean-Yves Ferri und Didier Conrad sollen laut dem französischen Verlag Albert René und dem Berliner Medienhaus Egmont Ehapa im Frühjahr bekannt werden. Der 39. Asterix-Band ist der erste, der nach dem Tod von Albert Uderzo, dem Mit-Erfinder der Comicfiguren, erscheinen wird.

Noch von Uderzo abgesegnet



Das sei das letzte Abenteuer gewesen, das Uderzo noch abgesegnet habe, sagte Isabelle Magnac, die Geschäftsführerin von Hachette Livre, dem Mehrheitseigner von Albert René, in einem Interview mit der Fachzeitschrift "Livres Hebdo".

Der Zeichner ist im März 2020 im Alter von 92 Jahren gestorben. Zusammen mit dem Texter René Goscinny rief er Ende der 50er Jahre die Asterix-Abenteuer ins Leben. Nach dessen Tod im Jahr 1977 setzte Uderzo die Serie alleine fort. Anfang 2009 zog er sich zunehmend zurück. Der erste Asterix-Band von Ferri und Conrad erschien 2013. (APA, 19.2.2021)