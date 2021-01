Die Twitter-Funktion Spaces befindet sich in der Beta-Phase und ist im Moment nur für iOS-User zugänglich

Foto: AP Photo/Matt Rourke

Twitter befindet sich im Umbruch. Im November entschied sich das Unternehmen, unter dem Namen "Fleets" eine Storyfunktion nach dem Snapchatvorbild einzuführen. Knapp einen Monat später gab der Konzern das Ende der Streaming-App Periscope für März 2021 bekannt.

Gleichzeitig gab es die Mitteilung, dass es auf Twitter bald möglich sein, wird mit der neuen Funktion "Spaces" Sprachnachrichten zu versenden. Ähnlichkeiten zu der neuen Hype-App Clubhouse sind nicht zu übersehen.

Spaces als Clubhouse Konkurrenz

Unter dem Namen "Spaces" entwickelt Twitter seit geraumer Zeit Audio-fähige Chaträume. Erstmals setzte der Konzern die Öffentlichkeit davon in Kenntnis, als die Schließung von Periscope im Dezember 2020 bekannt wurde. Die neueste Funktion ist jedoch nur einer ausgewählten Anzahl an Benutzern vorbehalten und befindet sich in der Beta-Phase. Eine weitere Einschränkung ist, dass lediglich iOS-User bei der exklusiven Testerei mitmachen können. Clubhouse ist derzeit ebenfalls nur den Apple-Usern vorbehalten.

Das für die Weiterentwicklung von Spaces notwendige Know-How will Twitter durch den Kauf der Social-Podcasting-App Breaker vorantreiben. Das in Berlin gegründete Unternehmen soll zukünftig mithelfen, "Spaces" weiterzuentwickeln. Der Entwicklungschef von Twitter zeigte sich erfreut über die neuen Mitarbeiter, die zukünftig "die öffentliche Konversation auf unserem Dienst verbessern".

Daneben wird in Spaces die Live-Transkription getestet, Tweets sollen zusätzlich via Spaces geteilt werden können. Im neuen Fleets-Modus sollen ebenso Spaces erstellt werden können. Viel mehr ist noch nicht über die Funktion bekannt. Das Technikmagazin t3n spekuliert, dass es gut möglich sei, dass die Breaker-Entwickler daran arbeiten sollen, die Audio-Chats zum späteren Nachhören aufzubereiten, da im Moment in Spaces nur live diskutiert werden kann.

Ungewiss

Über den genauen Kaufpreis für Breaker ist Stillschweigen vereinbart worden. Techcrunch berichtet, dass mit Podcasts nur begrenzt Geld verdient werden kann. Deswegen sind die Kaufpreise, die Amazon und SiriusXM ebenso kürzlich für Podcast-Dienste gezahlt haben, vergleichsweise gering: Der E-Commerce-Riese zahlte 300 Millionen für Wondery, der Radiobroadcaster Sirius legte 325 Millionen Dollar für Stitcher hin.

Wann "Spaces" für eine breitere Öffentlichkeit und für Android-User zugänglich sein wird, bleibt abzuwarten. (red, 20.01.2021)