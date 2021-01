Auch wenn der Wald hierzulande noch nicht so ausschaut: Er tut uns gut. Foto: REUTERS/Toby Melville

In Japan und Südkorea verschreiben Ärzte gestressten Patienen ein "Bad" im Wald. Auch hierzulande haben in der Pandemie viele die beruhigende Wirkung der Bäume entdeckt. Warum uns der Wald so gut tut, ob eine Zimmerpflanze auch schon hilft und wie man das Grüne am besten genießt, erfahren Sie in dieser Folge von "Besser Leben". (red, 21.1.2021)