In Hermagor und Kirchdorf wurden nach Wien 1, 2020 die meisten E-Autos neu zugelassen. Das ruft den VCÖ wieder auf den Plan

Die Neuzulassungen bei E-Autos steigen, der VCÖ fordert dennoch die Abkehr von Steuerbegünstigungen für Diesel und Firmenwagen mit Verbrennungsmotor. Foto: Guido Gluschitsch

In neun Bezirken Österreichs lag der E-Auto-Anteil bei den Neuzulassungen im Vorjahr über zehn Prozent. Spitzenreiter ist Wien Innere Stadt mit 14,4 Prozent. Außerhalb Wiens hat der oberösterreichische Bezirk Kirchdorf an der Krems den höchsten E-Pkw Anteil, vor dem Kärntner Bezirk Hermagor. Um die Klimaziele im Verkehr zu erreichen, muss der Anteil der E-Pkw allerdings rascher als bisher steigen, mahnt der VCÖ in einer Aussendung ein.

"Steuerbegünstigungen für Diesel und für Firmenwagen mit Verbrennungsmotor bremsen die nötige Energiewende im Verkehr", meint der Verkehrsclub Österreich. Der Ausstieg aus Diesel und Benzin sei neben der Verkehrvermeidung und -verlagerung die dritte wichtige Säule, um die Klimaziele im Verkehr erreichen zu können, erklärt VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen.

E-Auto deutlich umweltfreundlicher

Sie rechnet vor: In der Gesamtbilanz, also inklusive Fahrzeug- und Batterieherstellung, sind in Österreich die CO2-Emissionen von E-Pkw im Schnitt um 55 Prozent niedriger als von Benzin- und Diesel-Pkw. Wird Ökostrom getankt, sind die Emissionen mit rund 58 Gramm pro Fahrzeugkilometer sogar um rund 77 Prozent niedriger. Zudem würden E-Pkw beim Fahren keine gesundheitsschädlichen Abgase ausstoßen. Auch die Abhängigkeit von teuren Öl-Importen sinke. (APA, red, 22.1.2021)