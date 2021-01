Republikaner McConnell hatte eine Verzögerung gefordert, doch die "Articles of Impeachment" werden dem Senat am Montag übermittelt

Die "Articles of Impeachment" kommen bereits am Montag im Senat an – und damit früher, als von den Republikanern erhofft. Foto: APA / AFP Brendan SMIALOWSKI

Washington – Es geht offenbar doch schneller als gedacht mit dem Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump: Bereits am Montag will das Repräsentantenhaus, das vergangene Woche mit einer Mehrheit von 232 zu 197 Stimmen für ein erneutes Impeachment des Ex-Präsidenten stimmte, dem Senat die "Articles of Impeachment" übermitteln. Das sagte Chuck Schumer, demokratischer Mehrheitsführer im Senat, am Freitag. Mitch McConnell, republikanischer Minderheitsführer im Senat, ist damit mit seiner am Donnerstag geforderten Verzögerung abgeblitzt.

Einen Tag nach Übermittlung der Anklagepunkte würde das Verfahren im Senat beginnen – wenn sich Schumer und McConnell nicht noch auf ein abgeändertes Prozedere einigen. Angesichts der noch ausstehenden Bestätigung vieler Nominierter des Biden-Kabinetts könnten daran laut "New York Times" auch demokratische Abgeordnete ein Interesse haben. Zuletzt wurde Lloyd Austin als Verteidigungsminister mit einer Mehrheit von 93 zu 2 bestätigt. Er ist damit der erste Schwarze in diesem Amt.

Demokraten und Republikaner halten jeweils 50 Sitze im Senat. Bei einem Patt kann Vizepräsidentin Kamala Harris die entscheidende Stimme für die Demokraten einbringen. Im Amtsenthebungsverfahren ist eine Zweidrittel-Mehrheit notwendig. Bisher ist unklar, ob genug Republikaner für eine Verurteilung Trumps stimmen würden. Trumps Amtszeit ist zwar diese Woche abgelaufen – aber das Verfahren könnte eine lebenslange Ämtersperre für Trump bringen. Dafür wäre nur eine einfache Mehrheit im Senat nötig. (maa, APA, 22.1.2021)