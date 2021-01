Der "Relax Guide" reagiert auf den Fastentrend und nimmt Häuser für Fasten und Detox unter die Lupe.

Foto: Relax Guide/Sonnhof Ayurveda Resort

Dass Fasten dem Körper guttut, ist mittlerweile hinlänglich bekannt und untersucht. Inzwischen haben sich auch sehr gute Gesundheitshotels auf Fastenkuren und Detox spezialisiert. Für den Gast ist es wichtig, zwischen einer vom Arzt betreuten Fastenkur und schonenden Detox-Behandlungen wie Basenfasten zu unterscheiden. "Sanfte Behandlungen werden von vielen Hotels ohne medizinische Betreuung angeboten – das kann man auch machen, aber sie entsprechen nicht einer richtigen Kur", sagt der Herausgeber des kritischen Wellnesshotelführers "Relax Guide", Christian Werner.

Deshalb konzentriert sich der Hotelführer auf empfehlenswerte Häuser für Fasten und Detox mit ausgezeichneten Hygienekonzepten. Von der Redaktion wurden die besten Gesundheitshotels für Kuren unter ärztlicher Aufsicht ausgewählt – wobei die Lilie, wie beim "Relax Guide" üblich, als Bewertungssymbol gewählt wurde.

Curhaus Bad Mühllacken ***, Oberösterreich, Eine Lilie (13 Punkte)

Das Curhaus Bad Mühllacken im Mühlviertel in Oberösterreich wurde noch vor 70 Jahren als Kneippkurhaus der Marienschwestern vom Karmel geführt. Name und Besitzer haben inzwischen gewechselt, der Schwerpunkt blieb aber gleich: Die Spezialisierung liegt bei Fastenkuren, unterstützend werden die Lehren des genialen Wasserpfarrers Sebastian Kneipp sowie Traditionelle Europäische Medizin (TEM, Schwerpunkt Heilkräuter) angewandt –naturheilkundliche Diagnose- und Therapiemethoden, etwa auch Aderlass und Zungendiagnostik, inklusive. Geboten werden so saubere wie einfache Zimmer und ein kleines Spa mit sehr guten Anwendungen, wie es in der Aussendung heißt. Das Haus verfügt über einen Kräutergarten, Quellwasser und eine hauseigene Kapelle.

https://www.relax-guide.com/curhaus-bad-muehllacken

Spanberger ****, Steiermark, Eine Lilie (13 Punkte)

In Gröbming in der Steiermark steht nicht nur das Hotel Spanberger, es ist auch der Geburtsort des Entgiftungsspezialisten Franz Xaver Mayr. Nach wie vor ist man hier auf Regenerationskuren nach Mayrs Methode spezialisiert, und angesichts dieser Historie will man es auch nicht wagen, unzulängliche Therapiepakete anzubieten, wie das anderswo durchaus passieren kann, merken die Redakteure des Hotelführers an. Und wer sicher gehen will, ob alles korrekt abläuft, kann dies zusätzlich in Mayrs Originalschriften nachlesen – diese kann man hier nämlich einsehen. Es gibt nur 18 Zimmer, die Massagen sind sehr gut und Qi Gong und geführte Wanderungen werden auch angeboten. Sehr gute Diätküche, wertet der Guide.

https://www.relax-guide.com/spanberger

Gugerbauer ****, Oberösterreich, zwei Lilien (15 Punkte)

Fasten hat im Hotel Gugerbauer in Schärding in Oberösterreich eine lange Tradition. Die "Geborgenheits-Nische" am Innufer ist auf Regenerationskuren spezialisiert und bietet Basenfasten und Heilfasten nach Buchinger an. Das ausschließlich Hotelgästen zugängliche Spa offeriert unter anderem einen knapp 13 Meter langen Innenpool, eine Liegewiese und ausgezeichnete Treatments. Die schöne Lage animiert zu ausgedehnten Spaziergängen oder zum Laufen in der Au.

https://www.relax-guide.com/gugerbauer

La Pura Women's Health Resort ****s, Niederösterreich, zwei Lilien (15 Punkte)

Das Ladys only Gesundheits- und Wohlfühlresort im Kamptal bietet alles, was Frauen guttut. Fokussiert werden neben den Entgiftungskuren unter anderem ganzheitliche Regeneration, Sport und typische Frauenanliegen wie die Behandlung von Problemzonen. Die unterschiedlichen Detox-Packages beinhalten eine entsprechende Diät, ärztliche Betreuung, Therapien sowie ein abwechslungsreiches Bewegungs- und Unterhaltungsprogramm mit Kochkursen und medizinischen Fachvorträgen. Geboten werden zudem so gemütliche wie blitzsaubere Zimmer, ein wunderschönes Restaurant, ein Wellnessbereich mit Innenpool sowie eine Fülle an Aktiv- und Entspannungsprogrammen wie Yoga für ein revitalisierendes Time-out, heißt es von der "Relax Guide"-Redaktion.

https://www.relax-guide.com/la-pura-womens-health-resort

Lanserhof Lans, Tirol, vier Lilien (20 Punkte)

Der Tiroler Lanserhof Lans ist Österreichs Big Name unter den Mayr-Regenerationszentren. Ein großes Plus des Hauses im Vergleich mit so manchem Konkurrenten ist die absolut ruhige Lage am Waldrand und – ganz besonders – der unvergleichliche Ausblick auf die Berge. Neben Detox stehen auch Heilfasten, Schmerztherapie, medizinische Check-ups und Burnout-Prävention im Angebot. Der Wellnessbereich bietet unter anderem einen auch im Winter nutzbaren Außenpool, einen zehn Meter langen Innenpool sowie täglich ein kleines Aktivprogramm. Ein Highlight ist die Kältekammer zur Ganzkörperbehandlung bei minus 110 Grad.

https://www.relax-guide.com/lanserhof-lans

Rickatschwende F. X. Mayr Health Retreat, Vorarlberg, zwei Lilien (16 Punkte)

Die Domäne des Dornbirner Rickatschwende Gesundheitszentrums ist Detox, also Entschlackung und Entgiftung, das dafür auf die Methode nach F. X. Mayr fokussiert ist. Im Angebot stehen aber auch medizinische Check-ups sowie zahlreiche alternativmedizinische Heilverfahren wie etwa Aderlass, Akupunktur, Homöopathie, Osteopathie und Neuraltherapie. Das Hotel liegt direkt an einer Landstraße, rund vier Kilometer oberhalb von Dornbirn, was ein herrliches Rheintalpanorama aus vielen Räumen garantiert. Das Spa bietet Kurgästen schöne Annehmlichkeiten, wie es heißt: Fein sind etwa der Panoramaruheraum und die hervorragenden Treatments. Es gibt ein umfangreiches Aktivprogramm mit Pilates, Yoga, Qi Gong und geführte Wanderungen.

https://www.relax-guide.com/rickatschwende-gesundheitszentrum

Sonnhof Ayurveda Resort ****, Tirol, zwei Lilien (15 Punkte)

Das auf dem wunderschönen Hochplateau des Thierseetals gelegene familiengeführte Kleinhotel hat sich ganz der fernöstlichen Lebensphilosophie verschrieben. Der Fokus liegt auf entgiftenden Panchakarmakuren (7-, 10-, 14- und 21-tägig), die von Dr. Gaurav Sharma aus Indien begleitet werden. Passend zur Philosophie des Hauses ist das Spa mit asiatischen Akzenten gestaltet und bietet einen Innenpool sowie fünf Saunen. Ergänzend zum Detox gibt es ein umfangreiches Aktivprogramm mit Yoga, Achtsamkeitswanderungen und Meditationen. Sehr gute Ayurvedaküche mit Zutaten vom eigenen Bauernhof, ausgesprochen freundliche Mitarbeiter, werten die Macher des "Relax Guide".

https://www.relax-guide.com/sonnhof-ayurveda-resortMandira

Styria ****s, Steiermark, eine Lilie (14 Punkte)

Der ehemalige Thermenhof Paierl in der oststeirischen Thermenregion wird seit 2019 als "European Ayurveda Resort" betrieben. Umgeben von sanften Hügeln, Obstbäumen und Weingärten lädt der Ort zum Auftanken ein. Geboten werden unter anderem ein umfangreiches Ayurveda-Angebot, darunter 7-, 10- und 14-tägige Panchakarmakuren sowie ein breites Aktivprogramm, auch mit Yoga, Pranayama und Meditation. Spezielle ayurvedische Detox-Programme kann man für vier oder sieben Nächte buchen. Das Spa erfreut mit Thermalwasser-Pools, einer netten FKK-Zone mit Liegewiese im Garten sowie fünf Saunen und kann am Abreisetag ohne Aufpreis genutzt werden. Gute Küche mit ayurvedisch-vegetarischen Varianten, hilfsbereite Mitarbeiter, resümieren die Redakteure. (red, 27.1.2021)

https://www.relax-guide.com/mandira-styria