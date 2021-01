Die gehypte App bietet freie Chat- und Diskussionsräume zu allen Themen an – aber nur für ein ausgewähltes Publikum

Alles kommt irgendwann wieder, und nun sind Chaträume aus den Neunziger- und den Nullerjahren halt wieder en vogue. Die Diskussions-App Clubhouse wird im Internet gerade gefeiert, im Mai wurde sie auf einen Wert von 100 Million Dollar geschätzt, Stars wie Drake und Paris Hilton führen dort Chats, und auch in Österreich diskutieren vor allem Journalistinnen und Journalisten über aktuelle Themen.

Themenvielfalt – aber nur für die Elite?



Das Prinzip hinter Clubhouse ist, Räume zu schaffen, an denen Userinnen und User nur mit Einladung teilhaben können. Sie können aber nicht nur zuhören, sondern aktiv teilnehmen und so die Diskussion mitgestalten. Das müssen nicht immer politische Talks oder Panels sein, Clubhouse-Chats dienen auch zum Networken oder können als Live-Podcast gestaltet sein. Gesprächsgruppen über Filme, Games, Sport und so weiter lassen sich genauso finden wie private Chaträume mit Freunden.

Ein großer Vorteil der App ist, ähnlich wie auf Reddit, sich auch zu nischigeren Themen austauschen zu können, gleichgesinnte Kontakte zu knüpfen und dort einen Safe Space zu finden:

Die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten oder mit Expertinnen und Experten auszutauschen, ist gerade der Punkt, warum Clubhouse so boomt. Aber auf der anderen Seite befeuert die App eine extreme Selektierung des Publikums. Zuhören kann man nur über eine exklusive Einladung, in den Chaträumen tummeln sich sowieso nur jene aus der gleichen Bubble, und bisher gibt es Clubhouse auch nur als iPhone-Applikation.

Clubhouse schwankt zwischen innovativ und elitär. Foto: AFP/ODD ANDERSEN

Nicht nur der Elitarismus ist ein Problem der App, die unmoderierten Räume geben Rassismus, Homophobie und Antisemitismus unkontrolliert Platz und bleiben ungeahndet, da Gespräche nicht aufgezeichnet werden. Datenschützer warnen außerdem davor, dass die Diskussions-App zum Beispiel auf alle Kontaktdaten zugreift und auch Daten Unbeteiligter abgreift.

