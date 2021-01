Nun erklingt es endlich – das wiederentdeckte Allegro in D-Dur KV 626b/16. Stiftung Mozarteum Salzburg

Rolando Villazón, Intendant der Salzburger Mozartwoche, hat es geschafft, für das Festival eine digitale Form zu finden. Ein wichtiges Lebenszeichen – und dies gleich zu Beginn mit einer Besonderheit: der Uraufführung eines bisher unbekannten Mozart-Stücks.

Das dreiteilige tanzartige Klavierstück wurde vom Pianisten Seon-Jin Cho elegant und mit diskreter, delikater Heiterkeit gegeben, wobei: Das Präsentierformat, eine Art Erklärkonzert, lebte auch vom Intendanten und Tenor Rolando Villazón. Mit dem wissenschaftlichen Leiter der Stiftung Mozarteum, Ulrich Leisinger, erläuterte er die Genese der Werkfindung.

Authentisch und emphatisch

Auffällig: Der Intendant selbst kommt zwischendurch sympathisch als gleichsam größter Mozart-Fan des Globus rüber, seine Begeisterung ist so authentisch wie emphatisch. Auch beim Grundkonzept für die Mozartwoche greift er ja immer nur zu Werken des Salzburger Genius.

Spannend ist die Geschichte des Allegro in D-Dur KV 626b/16, die Ulrich Leisinger angenehm trocken – dramaturgisch in heiterem Kontrast zu Villazón – schildert: Das von Mozart niedergeschriebene zweiseitige Allegro stammt wahrscheinlich aus dem Jahr 1773, also der Frühphase des Komponisten. Verfasst hat er es am Ende seiner dritten Italienreise (als 17-Jähriger) oder nach seiner Rückkehr nach Salzburg. Es war im Köchelverzeichnis ab der dritten Auflage als Notiz vermerkt.

"Wie habt ihr es gefunden?", fragt Villazon, quasi auf der Suche nach etwas Forscherromantik. "In einer Bibliothek? Auf einem Schloss? Oder in einem Buch?" Nein, man sei schlicht angerufen worden, erzählt Leisinger, es habe geheißen, es gebe da etwas Neues.

Ab nach Amsterdam

Zur ersten Begutachtung ging es dann nach Amsterdam. Das kostbare Stück wurde schließlich innerhalb von zwei Wochen einer Prüfung in Hinblick auf die Authentizität unterzogen. Die Forschung bestätigte, dass Papier und Tinte aus Mozarts Zeit stammen, auch wurde Mozarts Handschrift eindeutig identifiziert. So wurde das Stück, eine sehr inspirierte, quirlige Komposition, erworben, wobei der genaue Preis im Verborgenen bleibt. Allerdings weiß man, dass solche Mozart-Autografe bei Auktionen im Durchschnitt 100.000 Euro pro Seite erzielen.

Noch bis zu hundert möglich

Interessantes erzählt Leisinger bezüglich nach wie vor verschollener Mozart-Werke, etwa, dass es ihrer noch an die 50 bis 100 geben könnte. Villazons Freude, somit praktisch jährlich, bei jeder Mozartwoche der Zukunft, eine Uraufführung präsentieren zu können, war allerdings ein spontaner Traum, den der Forscher schnell in die Realität zurückholte. Das Auffinden sei weder leicht noch häufig. (Ljubiša Tošić, 28.1.2021)