Billa Plus statt Merkur, "Die Toten von Salzburg: Schwanengesang" im ZDF, "The Investigation" bei TVnow rekonstruiert den U-Boot-Mord, "Game of Thrones" könnte als Animationsserie wiederkehren

Jeder Abschied ist ein Neuanfang: Peter Klien sagt am Freitag "Gute Nacht Österreich", er kommt aber voraussichtlich im Herbst wieder. Foto: ORF/Leitner

Hier sind die Mediennews vom Donnerstag:

"Klien bleibt": ORF-Chef Wrabetz hält an "Gute Nacht Österreich" fest – Der neue Sendeplatz beflügelt das Format, ein Neustart könnte nach der vorerst letzten Folge am Freitag im Herbst erfolgen

So plant die RTR 34 Millionen Euro neue Digitalmedienförderung zu vergeben – Update mit STANDARD-Infos: Basisförderung neben Digitalumsätzen, Auflage und Reichweite auch nach Zahl der beschäftigten Journalistinnen und Journalisten sowie anderen Förderungen

Billa Plus statt Merkur: Was mit der Zusammenführung verloren geht – Rewe stampft die Marke Merkur ein, um Kosten zu sparen und interne Rivalität zu beenden. Lieferanten fürchten teure Hochzeitsboni, Konsumenten geht Vielfalt verloren

"The Investigation" bei TVnow rekonstruiert den U-Boot-Mord – Serie des Streaminganbieters zeigt das Verbrechen an einer Journalistin, das 2017 in Dänemark stattfand

Frauennetzwerk Medien fordert Frauenquoten von 50 Prozent auf allen Ebenen – Medienunternehmen, die sich nicht um mehr Frauen in ihrem Unternehmen bemühen, sollen sanktioniert werden

Historien-Serie "Bridgerton" brach Netflix-Rekord – Innerhalb von 28 Tagen streamten weltweit 82 Millionen Haushalte die Serie

"Die Bestatterin" mit Anna Fischer in der ARD: Schrullige Figur ist zurück im TV – Zweiter Fall der ungewöhnlichen Ermittlerin am Donnerstag im Hauptabend

"Game of Thrones" könnte als Animationsserie wiederkehren – Der Streaminganbieter HBO Max könnte den Stoff als Animationsserie für Erwachsene adaptieren lassen

Guardians of the Galaxy, Am Schauplatz – TV-Tipps für Donnerstag – Re: Die perfekte Welle, Die Bestatterin, Alles, was wir geben mussten, Politik live, Talk im Hangar 7, Eco, Stöckl – dazu die Radiotipps

