In dieser Galerie: 2 Bilder EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Michel versuchen den Druck auf den Pharmakonzern Astra Zeneca zu erhöhen. Foto: EPA / OLIVIER HOSLET Foto: Screenshot

Im Streit mit dem britisch-schwedischen Pharmakonzern Astra Zeneca über reduzierte Impfstofflieferungen hat die EU-Kommission am Freitagmittag den bisher vertraulichen Vertrag veröffentlicht. Das Unternehmen habe einer um vertrauliche Informationen wie finanzielle Details gekürzten Offenlegung zugestimmt, teilt die Behörde mit. Bedeutende Passagen, etwa jene über die so umstrittenen Liefermengen und -daten im ersten Quartal, scheinen nun geschwärzt in dem zum Download zugänglichen Dokument auf. Als Begründung heißt es: Geschäftsgeheimnis.

Viele Passagen des Schriftstücks sind nicht lesbar. Foto: Screenshot

Inzwischen wies der "Spiegel" auf seiner Website darauf hin, dass Teile der geschwärzten Passagen aufgrund einer technischen Panne lesbar gemacht werden können. Demzufolge ist in dem Dokument von einem Warenwert von 870 Millionen Euro die Rede. Sollten die Kosten für das Unternehmen diesen Betrag übersteigen, müsse Astra Zeneca die Kommission informieren – und bei einer Steigerung von 20 Prozent die Mehrkosten belegen.

Geschwärzt waren demnach auch eine Option auf die Bestellung von 100 Millionen weiteren Impfdosen sowie eine Bestimmung, laut der die einzelnen EU-Mitgliedsstaaten die Kosten für Abfüllung, Verpackung, Lagerung und Verteilung des Impfstoffs tragen sollen. Auch von konkreten Liefervereinbarungen ist die Rede, die vereinbarte Anzahl von Dosen gehen aus den offenbar unfreiwillig zugänglichen Passsagen allerdings nicht hervor.



Zuvor hatte Astra Zeneca, dessen Impfstoff Freitagnachmittag nach Angaben des deutschen Gesundheitsministeriums in der EU zugelassen werden dürfte, sein Angebot nachgebessert – einem EU-Vertreter zufolge hat der Konzern acht Millionen zusätzliche Dosen angeboten. Nach der überraschenden Ankündigung, bis Ende März nur 31 Millionen statt der vereinbarten mindestens 80 Millionen Einheiten an die EU zu liefern, habe Astra Zeneca Anfang der Woche 39 Millionen Dosen in Aussicht gestellt, hieß es.

Die EU habe dieses Angebot jedoch als unzureichend bewertet, weil die Impfstoffmenge damit immer noch um mehr als fünfzig Prozent unter der ursprünglich vereinbarten Zahl läge.

Darüber, wie der nun jedenfalls in Teilen veröffentlichte Vertrag auszulegen sei, ist in den vergangenen Tagen ein Streit entfacht. Die Spitzenvertreter der EU pochen weiterhin auf eine Einhaltung der Lieferverträge. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte im Deutschlandfunk am Freitag, man habe noch immer keine plausible Erklärung für die Engpässe bei den Lieferungen erhalten. Sie fordert Transparenz und Planungssicherheit von dem Pharmaunternehmen. Auf jeden Fall habe man klare Liefermengen vereinbart.

Neues Angebot nicht gut genug



Die zuletzt von Astra Zeneca vorgeschlagenen, um acht Millionen erhöhten Kapazitäten reichten bei weitem nicht, sagte von der Leyen. Sie argumentiert damit ähnlich wie Ratspräsident Charles Michel. Bereits am Donnerstag betonte Michel in einem Schreiben an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), dass man notfalls "alle rechtlichen Möglichkeiten und Durchsetzungsmaßnahmen" ausschöpfen wolle, um eine "wirksame Impfstoffproduktion und Versorgung für unsere Bevölkerung sicherzustellen". Möglich sei etwa ein Rückgriff auf Artikel 122 des EU-Vertrags. Das würde der EU und den Mitgliedsstaaten die rechtlichen Mittel "für dringende Maßnahmen" geben, so Michel.

Astra Zeneca muss Verpflichtungen einhalten

Was das konkret bedeuten würde, führte Michel nicht aus. Er antworte dabei auf ein Schreiben, das Kurz und seine Amtskollegen aus Dänemark, Mette Frederiksen, Griechenland, Kyriakos Mitsotakis, und Tschechien, Andrej Babiš, vor einem EU-Videogipfel an den Ratspräsidenten geschickt hatten. Darin forderten sie eine rasche und unbürokratische Zulassung weiterer Impfstoffe durch die EMA. Michel dankte den vier Regierungschefs nunmehr für deren "wertvolle Anregungen".

Für EU-Ratspräsident Charles Michel ist die angekündigte Verzögerung des Astra-Zeneca-Impfstoffs "ein Grund zu echter Besorgnis". Foto: REUTERS

"Bedauerlicherweise sind die zuletzt angekündigten Verzögerungen durch einige Pharmaunternehmen ein Grund zu echter Besorgnis", schrieb Michel. Die Verpflichtungen der Pharmaunternehmen müssten eingehalten werden. "Ungerechtfertigte Verzögerungen würden die Leben von Millionen Menschen gefährden." Er unterstütze zwar weiter die Suche nach einer Verhandlungslösung über Dialog mit den Firmen, doch müsse sich die EU mit allen rechtlichen Mitteln wappnen, so Michel.



Wie berichtet, gibt es noch keine Lösung, wie die angekündigten Lieferengpässe beseitigt werden. Die EU erwarte sich weiterhin Vorschläge vom Unternehmen, wie es die Verpflichtungen aus dem nun veröffentlichten Liefervertrag erfüllen wolle, sagte ein Kommissionssprecher am Donnerstag.

Laut Angaben aus Italien sind indes auch beim Corona-Impfstoffhersteller Moderna Lieferschwierigkeiten aufgetreten. Italiens für Gesundheitsagenden zuständiger Regierungskommissar Domenico Arcuri sagte am Freitag in Rom vor der Presse, das US-Unternehmen habe über eine Reduktion um 20 Prozent informiert. Bei der für die Impfstoffbeschaffung zentral zuständigen EU-Kommission hieß es, mögliche Lieferprobleme von Moderna würden derzeit im Lenkungsausschuss besprochen. Moderna selbst kündigte unterdessen an, seine Quartalszusagen einzuhalten.

Am Freitag wird die Zulassung des Astra- Zeneca-Impfstoffs für die EU erwartet. Unklar ist, ob er auch für alle Altersgruppen gilt. Foto: imago

Zulassung des Impfstoffs erwartet

Für Freitag wird auch die Entscheidung der EU über die Zulassung des Astra-Zeneca-Impfstoffs erwartet. Diese soll die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) erteilen. Fraglich war zuletzt, ob die Zulassung für die Risikogruppe der Menschen ab 65 Jahren gültig sein wird. Der Präsident des deutschen Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, rechnete im Gegensatz zu Deutschlands Gesundheitsminister Jens Spahn allerdings damit, dass die EMA den Impfstoff ohne Altersbegrenzung zulassen wird.

Cichutek räumte bei einer Pressekonferenz allerdings ein, dass die Datenlage bei Älteren etwas schwächer sei. Dennoch werde der Impfstoff auf der Grundlage zugelassen, da der Nutzen größer sei als die Risiken. Spahn hatte zuvor gesagt, er rechne nicht mit einer uneingeschränkten Zulassung des Astra-Zeneca-Impfstoffs. Die Datenlage reiche dafür nicht aus. Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert meldete kurz darauf, man rechne mit der Zulassung eines dritten Impfstoffs in der EU – also jenes von Astra Zeneca. Ins Detail ging Seibert nicht. (balm, flon, schub 29.1.2021)