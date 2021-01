ÖVP-Klubobfrau Daniela Gutschi wird neue Landesrätin in Salzburg. foto: övp-salzburg

Salzburg – In der aus ÖVP, Grünen und Neos gebildeten Salzburger Landesregierung steht eine kleine Umbildung bevor. Landesrätin Maria Hutter (ÖVP) – für Bildung und Naturschutz verantwortlich – wird sich aus privaten Gründen zurückziehen. Der 39-jährigen Hutter soll die bisherige ÖVP-Klubobfrau Daniela Gutschi (53) nachfolgen. Klubobmann dürfte der ÖVP-Landesgeschäftsführer und Chefstratege der Partei, Wolfgang Mayer (42), werden.

Die in Tirol geborene Gutschi kann auf eine lange Parteikarriere verweisen. Sie war ÖVP-Geschäftsführerin in der Stadt Salzburg, ist Geschäftsführerin des ÖVP-nahen Salzburger Hilfswerks, war ÖAAB-Obfrau und gehört seit 2013 dem Landtag an. Seit 2015 ist sie Klubobfrau.

Mayer wird Klubobmann und "Generalsekretär"

Gutschis Nachfolger als Klubobmann, Wolfgang Mayer, gehört zum engeren Führungszirkel der Salzburger ÖVP. Als Landesparteisekretär war er bisher nicht nur Organisator höchst erfolgreicher Wahlkämpfe, sondern gilt auch als strategischer Kopf der Landespartei und zuständig dafür, die Koalitionspartner Neos und Grüne an der kurzen Leine zu halten.

Mayer gehört dem Landtag ebenfalls seit 2013 an, der Partei wird er in er neu geschaffenen Funktion eines "Generalsekretärs" erhalten bleiben. Die operative Arbeit der Landespartei leitet in Zukunft ihr bisheriger politischer Direktor Nikolaus Stampfer. (Thomas Neuhold, 29.1.2021)