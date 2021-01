Im Frühjahr 2020 waren die Lifte geschlossen. Foto: REUTERS/LISI NIESNER

Wien – Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat eine Musterklage gegen den Salzburger Skiverbund Ski Amade eingebracht, weil sich dieser weigerte, Saisonkarten für die Zeit des ersten Lockdowns aliquot zurückzuerstatten. Damals hatten alle Skigebiete komplett geschlossen.

Die Konsumentenschützer haben vier Skigebiete abgemahnt: die Schmittenhöhebahn in Zell am See (Pinzgau), den Verbund Ski Amade und ein Kärntner und Vorarlberger Skigebiet, berichtet der ORF Salzburg. Diese hätten gegenüber Kunden behauptet, dass es generell kein Recht auf Rückerstattung gebe. (red, 30.1.2021)