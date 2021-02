In Zeiten des Dauerlockdowns vermitteln Ella Emhoff wie Héctor Bellerín in ihren gerippten Shirts den Anschein selbstbewussten Laisser-faires

Ella Emhoff trägt gerippte Unterhemden! Was noch vor wenigen Wochen keine Meldung war, ist nun eine Stilkritik wert. Seit die 21-Jährige während der Angelobung ihrer Stiefmutter, der US-Vizepräsidentin Kamala Harris, mit ihrem Outfit (einem Mantel vom italienischen Label Miu Miu, einem Kleid der Designerin Batsheva Hay, einem Haarreif vom Accessoire-Label Loeffler Randall, ihrer Brille und dem gelockten Haar) ein Social-Media-Beben verursachte und kurze Zeit später einen Modelvertrag bei IMG unterschrieb, gilt sie als neues New Yorker Stilvorbild. Erfrischenderweise hat das mit dem Trump'schen Frauenbild wenig gemein.

Emhoff mag als Tochter eines Anwalts und der neuen US-Vizepräsidentin sehr wohl Teil einer privilegierten New Yorker Blase sein. Modisch aber bringt sie einen Hauch Brooklyn, ein wenig Weirdness in die hohe Politik: Ihr Auftritt während der Inauguration jedenfalls blieb nicht ohne Folgen. 385.000 Follower hat die New Yorkerin heute, vor der Veranstaltung waren es vergleichsweise mickrige 50.000.

Ella Emhoff gewann aufgrund ihres Auftritts während der Angelobung ihrer Stiefmutter Kamala Harris viele Fans. Foto: Win McNamee / POOL / AFP

Wer sich ihren Instagram-Account genauer anschaut, erkennt: Die Mode-Studentin der Parsons School of Design (mit Schwerpunkt Strick) greift gern zu ausgewaschenem Feinripp. Mit der Vorliebe für die gerippten Oberteile steht sie nicht allein da: Die Generation Z liebt die Teile, die Brad Pritt in den breitbeinigen Levi's-Werbungen der Neunzigerjahre trug. In Zeiten des Dauerlockdowns vermitteln die Unterleiberln ein Bild selbstbewussten Laisser-faires zwischen Sofa und Küchenzeile.

Jetzt werden sie wenn nicht verwaschen, dann doch am liebsten in Beigetönen getragen: Rippenshirts mit Knopfleiste gehören zu den Bestsellern des nachhaltigen Modelabels von Madeleine Alizadeh, bei Calvin Klein gehören sie sowieso fix ins Sortiment, und auch Arsenal-Star Héctor Bellerín hat ein Unterleiberl in seiner H&M-Kollektion untergebracht.

Wenn er nicht in seinem Trikot auf dem Platz steht, führt der wahrscheinlich modebewussteste Fußballspieler der Welt die weißen Teile regelmäßig unter dem aufgeknöpften Karohemd spazieren.

Arsenal-Star Héctor Bellerín trägt auch privat Feinripp. Jetzt hat er mit H&M eine Kollektion herausgebracht. Foto: H&M

Das tun wir dann jetzt auch – bis wir nach dem Lockdown dann die Pailletten rausholen.

(Anne Feldkamp, 3.2.2021)