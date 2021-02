In Saalfelden glaubt man nicht, dass im März wieder Kulturveranstaltungen möglich sein werden. Foto: APA/Johannes Radlwimmer

Saalfelden – Trotz Verschiebung von Jänner 2021 in den März muss nun das Team des Jazzfestivals Saalfelden die Winterausgabe "3 Tage Jazz" Corona-bedingt für heuer zur Gänze absagen. "Die Infektionszahlen sind in Österreich nach wie vor sehr hoch, und wir sehen die Chance darauf, im März schon wieder Kulturveranstaltungen besuchen zu können, als äußerst gering", gaben die Veranstalter am Montag in einer Aussendung bekannt.

Planungssicherheit nicht gegeben

Mit der Entscheidung über die Durchführung noch länger zuzuwarten, möchte man weder den Künstlerinnen und Künstlern noch dem Publikum zumuten. Auch als Veranstalter benötige man eine gewisse Planungssicherheit, die in den nächsten Wochen einfach nicht gegeben sei. Alle bereits verkauften Karten werden zu 100 Prozent rückerstattet. Alle Ticketkäufer werden demnächst per E-Mail informiert. (APA, 1.2.2021)