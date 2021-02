Evan Rachel Wood und Marilyn Manson im Jahre 2007. Foto: AFP

In einem Instagram-Post hat die aus Serien und Filmen wie "Westworld" und "Thirteen" bekannte US-Schauspielerin Evan Rachel Wood hat am Montag schwere Vorwürfe gegen ihren ehemaligen Verlobten Brian Warner, besser bekannt als Marilyn Manson, erhoben. Er habe sie über Jahre hinweg "aufs Schrecklichste missbraucht", wie sie in ihrem Statement schreibt.

Wie das Magazin "Vanity Fair" berichtet, haben auch vier andere Frauen ihre Erfahrungen mit Manson, die sexuelle und emotionale Übergriffe und andere Formen der Gewalt beschreiben, geschildert. Mansons Team habe bisher nicht auf die Vorwürfe reagiert, wies aber ähnliche Vorwürfe, die in der Vergangenheit gegen den Musiker erhoben wurden, kategorisch zurück.

Vergewaltigung

Wood und Walker lernten einander laut Medienberichten kennen, als sie 18 und er 36 war. 2007 spielte Wood die Hauptrolle in Mansons Video zum Song "Heart-Shaped Glasses", vier Jahre waren sie ein Paar.

Bereits 2018 hatte Wood von grausamen Erfahrungen berichtet, unter anderem von Vergewaltigung in einer Beziehung, nannte damals aber den Namen des Täters nicht. Viele glaubten, es handelte sich um Manson, was Wood damals aber abstritt. Auch jetzt ist nicht restlos klar, ob sie bereits damals Manson meinte. Ihr Statement, in dem sie ihn als "gefährlichen Mann" bezeichnet, legt das nahe. (red, 1.2.2021)