Vielleicht der wichtigste Termin des bisherigen Jahres. Foto: APA

Es geht wieder aufwärts! Weg mit dem harten Lockdown. Das Wiener Schnapsmuseum hat zwar leider bereits 2019 für immer seine Pforten geschlossen. Dafür aber wird ab achtem Februar das Bestattungsmuseum am Zentralfriedhof wieder seine Tore öffnen. Wir werden also mit einem lachenden und einem weinenden Auge in die neue, mit Impfausweis ausgestattete Freiheit gehen.

Wenn ich also am achten Februar noch dazu zum Friseur gehe und mir dort die Haare aus dem Gesicht schiebe, wird mich der Meister der elektrischen Schafschere unter meinem Robinson-Crusoe-Bart vielleicht sogar wiedererkennen. Die Wiedersehensfreude wird in einem kurzen Moment des resignativen Zunickens kulminieren. Ja, verdammt long hair.

Treue Leser erinnern sich vielleicht: Mein türkischer Friseur, nach dem ich jahrelang gesucht und den ich zum Glück gefunden habe, wirkt eher depressiv. Deshalb redet er kaum einmal, blickt mir über den Spiegel aber manchmal niedergeschlagen in die Augen. Keine Sorge, blicke ich ihm zurück, die Haare werden nachwachsen, aber erst einmal müssen sie weg.

Sommer, Sonne, Sunshine-Reggae

Bevor es gar zu geschwätzig wird, gehe ich ins Plattengeschäft, in dem auch nicht gerade die Freunde von Sommer, Sonne und Sunshine-Reggae ihren Geschäften nachgehen. Ich kaufe mir einen Stoß Vinylplatten. Die Platten wurden von missmutigen, rattengesichtigen Elektroengländern mit britischen Zähnen und stechendem Blick produziert. Sie besagen allesamt, dass das Leben bei Tageslicht kein leichtes ist. Wenn man sich daheim irgendwas im Streaming anschaut, ist es aber ohnehin gescheiter, wenn man die Rollos herunterlässt. Zu sehr wollen wir die Lebensfreude dann auch nicht hochkommen lassen.

Ich bin jedenfalls schon total aufgeregt wegen des Wiederhochfahrens des täglichen Lebens. Vielleicht noch ein, zwei Bücher in der Buchhandlung gegenüber. Sie können dann gemeinsam mit mir im nächsten Lockdown verstauben. Ich weiß übrigens, dass mich meine Zahnärztin schon seit dem Vorjahr sehen will, aber ich bin noch nicht verzweifelt genug, um mir Nelkenöl in den Mund zu schmieren.

Die Emotionen gehen jedenfalls hoch! Das bedeutet: endlich wieder sechs Österreicher unter den ersten fünf. Marcel Hirscher feiert sein Comeback. Österreich fährt zur Fußball-WM. Mindestens diese Kategorie. Fast vergessen: Niki Lauda wird dann nach seiner Wiederauferstehung Bundespräsident. Wir brauchen für längere Zeit einen sehr sparsamen Menschen an der Staatsspitze. (Christian Schachinger, 3.2.2021)