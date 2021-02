Liebe Leserin, lieber Leser,

wer auf der Plattform Pornhub etwas hochladen will, muss sich in Zukunft bei der Firma Yoti verifizieren. Die Betreiber der Pornografieplattform reagieren damit auf die Vorwürfe, nicht genug gegen Missbrauch zu tun. Und: Eine Musterklage gegen die Lehrerbewertungs-App "Lernsieg" wurde abgewiesen. Lehrer hatten auf Unterlassung und Schadenersatz geklagt. Außerdem: Das Linzer Start-up Storyblok hat ein Investment in Höhe von 8,5 Millionen Dollar erhalten. Wir wünschen gute Lektüre!

Pornhub verpflichtet Nutzer zu Identifikation durch Drittanbieter

Musterklage gegen Lehrerbewertungs-App "Lernsieg" abgewiesen

8,5-Millionen-Dollar-Investment für Linzer Start-up Storyblok

"Mass Effect Legendary Edition": Release im Mai, erster Teil wird generalüberholt

Texas warnte vor mörderischer Filmfigur "Chucky" als Kindesentführer

"Just don't fucking lie to me": Österreichischer "Ori"-Entwickler schießt auf Gaming-Branche