Am heutigen Dienstag wäre Thomas Bernhard 90 Jahre alt geworden. Wir haben den Halbbruder des Schriftstellers in Ohlsdorf zum Videointerview getroffen.

Es ist ihm nicht leicht gefallen dieses Buch zu schreiben. Das merkt man Peter Fabjans gerade bei Suhrkamp erschienenem Erinnerungsband "Mein Leben an der Seite von Thomas Bernhard. Ein Rapport" auch an. Darin geht der 82jährige dem schwierigen Verhältnis zu seinem Halbbruder nach. Als Internist führte er eine Praxis in Gmunden, in die Welt der Literatur wurde er erst nach dem Tod des Halbbruders im Jahre 1989 katapultiert. standard-Kulturchef Stephan Hilpold traf Peter Fabjan in Bernhards Vierkanthof bei Ohlsdorf zum Videointerview. (Stephan Hilpold, Christopher Lettner, Clara Gottsauner-Wolf, 9.2.2020)