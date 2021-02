Frische Malware für Android. Foto: Google

Es ist einer der wichtigsten Sicherheitstipps unter Android: Wer sich nicht mit Schadsoftware herumschlagen will, der sollte App-Downloads lieber auf Googles eigenen Play Store beschränken. Zwar ist dort auch nicht alles perfekt, statistisch gesehen ist jedoch die Wahrscheinlichkeit, sich Malware aus externen Quellen einzufangen, aber zehnmal so hoch. Umso unerfreulicher ist es, wenn diese Regel allein noch nicht ausreicht – und wenn eine lange Zeit harmlose App plötzlich zur Bedrohung wird.

Wandel

Nach mehr als zehn Millionen Downloads hat ein aktuelles Update für die App "Barcode Scanner" diese in Schadsoftware verwandelt, warnen die Sicherheitsforscher von Malwarebytes. Hatte das Programm jahrelang problemlos seine Dienste verrichtet, sahen sich die Nutzer plötzlich seitenfüllender Werbung ausgesetzt, die sie unter anderem dazu drängen wollten, weitere Apps zu installieren.

Wie Malwarebytes betont, scheint es sich dabei nicht um ein durch die Übernahme von Drittcode entstandenes Problem zu handeln. Vielmehr habe der Entwickler tatsächlich die Schadsoftware selbst eingefügt und auch einiges unternommen, um diese Funktionen im Code zu verstecken. Die Art, wie das alles abgelaufen ist, bringt Malwarebytes dazu, die App als Trojaner zu klassifizieren. Betont sei, dass es mehrere Apps mit demselben Namen gibt, in diesem Fall war jene vom Hersteller Lavabird LTD betroffen.

Rauswurf

Google hat die App nach der Meldung mittlerweile aus dem Play Store entfernt. Eine Löschung von den Geräten der Nutzer – was theoretisch auch möglich wäre – hat man hingegen bislang nicht initiiert. Insofern sei allen Betroffenen dringend angeraten, diesen Schritt umgehend selbst vorzunehmen. Barcode-Scanner-Apps gehören von Anfang an zu den beliebtesten Tools unter Android. Ähnlich wie Taschenlampen-Apps sind sie aber mittlerweile weitgehend unnötig geworden, da aktuelle Smartphones ohnehin von Haus aus ähnliche Funktionalitäten anbieten. So kann etwa Google Lens Barcodes oder QR-Codes einscannen, auch Samsungs Bixby Vision ist dazu in der Lage. (apo, 9.2.2021)