Die zwölfjährige Helena Zengel ist für einen Golden Globe nominiert. EPA

"Seht mal, was sie mit ihren Augen tun kann", bemerkte der Regisseur Paul Greengrass, als er auf Helena Zengel aufmerksam wurde. Die Schauspielerin aus Deutschland ist gerade einmal zwölf Jahre alt und schon auf dem Sprung zu einer Hollywood-Karriere. In Neues aus der Welt, seit Mittwoch auf Netflix, spielt sie ein Mädchen, das beim Stamm der Kiowa aufwuchs und dann von einem Mann in Obhut genommen wird, den Tom Hanks spielt. Zengel ist Johanna, die Tochter nach Texas ausgewanderter Deutscher. Und sie muss tatsächlich fast alles mit ihren Augen und ihrer Mimik machen, denn viel Text hat sie nicht.

Dass sie schon mit ihrer vierten Kinorolle an der Seite eines Weltstars spielen konnte, hat Zengel ihrem vorigen Film zu verdanken: Systemsprenger von Nora Fingscheidt. Da arbeitete sie mit allem, was ein verängstigtes, aggressives Kind so aufzubieten hat, wenn es "austickt". Für die Darstellung von Benni, bei der alle Vorstellungen von Sozialhilfe an ihre Grenzen stoßen, wurde Zengel mit einer Lola als beste Schauspielerin ausgezeichnet – vor etablierten Kolleginnen.

Normalität halten

Als ihr Name verkündet wurde, konnte man sie – wegen der Kontaktbeschränkungen war alles online – in der Welt sehen, aus der sie kommt: einem sehr normalen Berliner Wohnzimmer. Ihre Mutter versucht der 2008 geborenen Mimin auch nach Kräften diese Normalität zu erhalten, hat ihr aber auch keine Steine in den Weg gelegt, als sie schon früh und ohne Ausbildung die ersten Schauspielerfahrungen machte. 2013 in einem Spreewaldkrimi und 2016 in Looping, einem Spielfilm von Leonie Krippendorff, bei dem Zengel auf Jella Haase traf, die nach Fack Ju Göhte ein Superstar war. Eine Hauptrolle war das noch nicht, aber ihr Gesicht blieb in Erinnerung.

Im Corona-Jahr 2020 schloss Zengel die Grundschule ab, die in Berlin sechs Jahre dauert, und wechselte auf eine weiterführende Schule. Im Juni wird sie 13. Wenn sie nicht gerade dreht, dann ist sie am liebsten bei ihrer Isländerstute. Das Pferd ist ihr wichtigstes Hobby, sie spielt aber auch Klavier.

Prägung durch Mutter

Als wichtigsten Einfluss auf ihre Arbeit nennt Zengel keine Stars, sondern ihre Mutter: Deren Selbstbewusstsein hat sie geprägt. Nun ist sie vom US-Kritikerverband als beste Nachwuchsdarstellerin und bei den Golden Globes in der Kategorie Beste Nebendarstellerin nominiert. Gut möglich, dass sie dann wieder "austicken" muss. Diesmal allerdings vor Freude. (Bert Rebhandl, 10.2.2021)