Liebe Leserin, lieber Leser!

Die EU will künftig anhand von biometrischen Daten, Drohnen und selbstlernenden Systemen mit künstlicher Intelligenz ein flächendeckendes Überwachungsnetz gegen Migration schaffen. Der Livestream eines Gerichtsverfahrens hat zuletzt eine unerwartete Wendung genommen, als der Anwalt Rod Ponton als Babykatze in dem Zoom-Meeting auftauchte und eine Gruppe im Spiel Elite Dangerous entführt dreist Mitspieler in ein virtuelles Minenlager. Wir wünschen gute Lektüre.





"I'm not a cat": Zoom-Filter verwandelt Anwalt während Gerichtsanhörung in Katze

Wie die EU Massenüberwachung an Migranten erprobt

Gruppe in "Elite Dangerous" entführt Neulinge und lässt sie für sich arbeiten

Japanischer Konzern baut Quantencomputer mit Technologie aus Tirol

Erneut Ermittlungen wegen sexueller Übergriffe bei Riot Games

Apple baute 2020 Tests mit selbstfahrenden Autos aus