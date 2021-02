Auch wenn es derzeit den Anschein haben mag, dass am Himmel gar nichts los ist: Geflogen wird doch – wie die Zahlen der Analysten der OAG zeigen

Die Strecke Orlando – San Juan (im Bild) führt derzeit bei den verkehrsreichsten internationalen Flugstrecken. Foto: AFP/RICARDO ARDUENGO

Eine Statistik über die verkehrsreichsten Flugrouten wirkt gegenwärtig fast wie aus der Zeit gefallen. Scheinbar ist am Himmel nichts los. Das freut die einen und betrübt die anderen – aus welchen Gründen auch immer. Die Gründe, warum sich nichts tut, sind aber wohl allen bekannt und müssen an dieser Stelle nicht näher erläutert werden.

Aber selbstverständlich werden die Zahlen weiterhin erhoben. Zum Beispiel von den Analysten der OAG. Und sie geben Aufschluss darüber, welche internationalen Routen in jüngster Vergangenheit besonders viel "beflogen" wurden und welche nicht. Jedenfalls sind es momentan nicht die, die man vielleicht erwartet hätte.

Letzten Monat war noch die Strecke Dubai – London Heathrow diejenige mit der höchsten Kapazität. Diese wird in Sitzplätzen gemessen: Mehr als 190.000 waren es noch im Jänner 2021. Dubai war deshalb so beliebt, heißt es unter anderem bei CNN, weil es für viele Briten als quarantänefreies Winterreiseziel angeflogen wurde. Das änderte sich schlagartig, als Großbritannien die Vereinigten Arabischen Emirate auf die "Rote Liste" setzten.

Von Paris in die französischen Überseegebiete



Damit flog die Route prompt aus dem Ranking, und eine andere übernahm im Februar den ersten Stockerlplatz: Orlando –San Juan, mit 135.244 Sitzen. Die dreistündige Reise von Floridas internationalem Flughafen Orlando nach San Juan, der Hauptstadt des amerikanischen Territoriums Puerto Rico, wird von der OAG als international eingestuft, obwohl US-Bürger keinen Reisepass benötigen, um die Reise anzutreten. Beide Städte sind beliebte Reiseziele, wobei Orlando die Heimat des Walt Disney World Resort ist und Puerto Rico für Amerikaner seit langem ein beliebtes karibisches Ziel ist.

Auf Platz zwei folgt die Strecke Dubai–Delhi (129.683 Sitze), während Kairo–Dschidda (128.665) an dritter Stelle liegt. Auf Platz vier kommt die Route Paris-Orly – Pointe-a-Pitre im französischen Überseeterritorium Guadeloupe mit 118.594. Offenbar haben dort einige Franzosen den Winter verbracht. Aus diesem Grund ist wohl auch die Route Paris-Orly – Fort-de-France auf Martinique (104.923) in den Top Ten vertreten. Reger Verkehr herrscht auch zwischen Teheran und Ankara. Diese Strecke kommt laut OAG auf 110.936 Sitze und damit auf Rang fünf. Innerhalb Europas wiederum setzte sich die Route Moskau -Domodedowo –Simferopol (76.786) an die Spitze.

Beliebteste Inlandsroute in Südkorea

Die Top-Ten-Inlandsrouten weltweit wurden von Asien dominiert, nur die saudi-arabische Strecke Dschidda–Riad (504.840) und die mexikanische Strecke Cancún – Mexiko-Stadt (374.972) liegen nicht in der Region. Die beliebteste Inlandsroute war Südkoreas Jeju-International nach Seoul-Gimpo (1.119.037). Die einzige andere Strecke, die die Millionengrenze überschritt, war die vietnamesische Strecke Hanoi–Ho-Chi-Minh-Stadt (1.085.472).

Laut OAG gab es erhebliche Kapazitätsreduzierungen im innerchinesischen Verkehr, wobei das Dreieck der Inlandsrouten zwischen Peking, Schanghai und Guangzhou aus den Top Ten herausfiel. Die Kapazität zwischen Peking und Schanghai ist um 60 Prozent und die zwischen Schanghai und Guangzhou um 55 Prozent gesunken.

Die vier verkehrsreichsten US-Inlandsrouten gingen alle von Atlanta aus, wobei Fort Lauderdale (215.248) an erster Stelle lag, gefolgt von Orlando, Miami und Tampa. (red, 10.2.2021)