Ihre Erinnerungen an Peter Alexander? Foto: imago stock&people

Viele Schauspielerinnen und Schauspieler kommen und gehen, die wenigsten begleiten einen das ganze Leben lang. Für mehrere Generationen war Peter Alexander so ein Begleiter durch die Jahre. Ein Jahrzehnt ist es nun her, dass "der Gigant des Showbusiness", wie er von Rudi Carrell genannt wurde, starb. Im Forum zum Nachruf teilte ein STANDARD-User seine Erinnerungen an den österreichischen Entertainer:

Peter Alexander war ein Allroundtalent, er spielte, sang und tanzte sich durch rund 50 Filme und 40 eigene TV-Shows. In seinen Rollen in Filmen wie "Im weißen Rößl", "Die Abenteuer des Grafen Bobby" oder "Charleys Tante" bereitet er seinem Publikum – zumeist am Sonntagnachmittag – auch viele Jahre nach ihrem Erscheinen noch viel Freude. Sie mögen zur leichten Unterhaltung zählen und den sentimentalen Charme einer unrealistisch heilen Welt versprühen, doch dazu sagte der Schauspieler einst selbst: "Unterhaltung kommt einfach ohne heile Welt nicht aus, ich fühle mich von meinem Wesen her, von meiner Begabung und meiner Mentalität eben mehr zur heilen Welt hingezogen."

