Tagesüberblick Coronavirus

Erste Lieferung des Astrazeneca-Impfstoffs in Österreich eingetroffen, 1.333 Neuinfektionen

Gesundheitsminister Anschober fordert in einem Erlass Bundesländer zu schärferen Zweitwohnsitz-Kontrollen auf. Am Samstag wurden in Österreich 1.333 Neuinfektionen registriert. Die Corona-News im Überblick