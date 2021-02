Remote arbeiten und dabei in Bewegung bleiben: Diesem Gedanken, der wohl schon einigen im Homeoffice gekommen ist, trägt der japanische Autohersteller Nissan Rechnung. Er hat auf dem Tokyo Auto Salon, der heuer nur digital stattgefunden hat, ein spezielles Wohnmobil/mobiles Büro vorgestellt. Das Konzept hört auf den Namen "Office Pod". Es handelt sich dabei um einen speziellen Umbau des Großraum-Vans NV350 Caravan.

In der freien Natur

Im Heck des Vans befindet sich ein komplett ausgestatteter Arbeitsplatz, der keine Wünsche offen lässt. Er ist mit einem modifizierten "Cosm"-Bürosessel des US-Möbelherstellers Herman Miller und einem Schreibtisch ausgestattet, der groß genug für einen großen Computermonitor ist.

REC Anything

Wer Privatsphäre sucht, kann sich bei geschlossenen Türen ins Innere des Pods zurückziehen. Die Ambient-Beleuchtung verleiht dem Büro ein futuristisches Flair, während elektrische Jalousien vor neugierigen Blicken schützen. Mit einem Fingertipp auf eine Handy-App lässt sich der Pod in wenigen Sekunden nach hinten ausfahren (wie in dem Werbevideo zu sehen), und die Kofferraumtür wird zu einer Abdeckung fürs Büro im Freien. Dem Arbeiten in der freien Natur steht damit nichts im Wege. Das sorgt auch für eine Corona-konforme Belüftung. Apropos Corona: Das Handschuhfach ist mit einer antibakteriellen UV-Lampe ausgestattet. Geräte wie Smartphones lassen sich darin desinfizieren. Eine Kaffeemaschine darf selbstverständlich auch nicht fehlen.

Wer eine Pause braucht oder ein kühles Getränk nach der Arbeit: Das Dach des Fahrzeugs dient auch als Platz zum Entspannen unter einem Sonnenschirm. (red, 15.2.2021)

Weiterlesen:

Wintercamping trotz Lockdowns – ist das erlaubt?