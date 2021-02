Liebe Leserin, lieber Leser!

Eine kürzlich aufgetauchte Sammlung gestohlener Daten sprengt alles bisher Dagewesene. Die sogenannte "Compilation of Many Breachers" (Comb) fasst 3,2 Milliarden E-Mail- und Passwort-Kombinationen zusammen, die in einem Hackerforum veröffentlicht wurden. Und: Die"Jüdische Antifa" hat die Website des Ku-Klux-Klan gehackt und Mitglieder öffentlich gemacht. Besuchern der Webseite der rechtsextremen Organisation schlug deshalb die Botschaft "Shabatt Shalom! Good Night White Pride ;)" entgegen. Außerdem: Die Kryptowährung Bitcoin ist sehr schädlich für die Umwelt. Durch die dezentrale Architektur verbraucht sie fast doppelt so viel Strom wie Österreich.

Wir wünschen gute Lektüre!

Hacker stellen Sammlung von 3,2 Milliarden Passwörtern ins Netz

Amazon Echo im Test: Zu Recht die Nummer eins bei smarten Lautsprechern

Umweltsünde: Bitcoins verbrauchen fast doppelt so viel Strom wie Österreich

Supercookies: Datensammler finden immer neue Wege, die Nutzer auszuspionieren

"Jüdische Antifa" hackt Website des Ku-Klux-Klan und macht Mitglieder öffentlich

500.000 Euro für "Österreich testet": Kritik an Kosten für Anmeldeplattform

Kein Zustellversuch: RTR leitet Verfahren gegen Paketlieferdienst DPD ein