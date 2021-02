Die Wiener Band konnte sich mit dem Debüt "Vitamin C" gegen namhafte Kollegen durchsetzen

Lorbeeren für Wiener Rock: My Ugly Clementine wurden für ihre Debüt "Vitamin C" mit dem Preis für das beste Independent-Album geehrt.

Foto: Hanna Fasching

Europas Indie-Album des Jahres 2020 kommt von der Wiener Band My Ugly Clementine. Den Preis erhielt das im Vorjahr erschienene Debüt Vitamin C vom Dachverband der europäischen Independent Labels Impala.

Die Gruppe setzte sich bei der zum elften Mal vergebenen Auszeichnung gegen namhafte Kollegen wie Ane Brun, Bohren & Der Club of Gore oder Rina Sawayama durch. Vergangene Preisträger waren unter anderen Adele, The XX und Caribou.

Toleranz und Inklusion



Die aus Sophie Lindinger, Mira Lu Kovacs, Kathrin Kolleritsch und Nastasja Ronck bestehende Gruppe konnte sich bereits über einen Amadeus Austrian Music Award in der Kategorie Alternative freuen. Mit dem bei Ink Music erschienenen Vitamin C habe das Quartett bewiesen, "welch großartiges Werkzeug Musik ist, um für mehr Toleranz, Inklusion und das Überwinden von Geschlechterklischees zu werben", wurde Impala-Vorsitzende Helen Smith in einer Aussendung zitiert.

Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer gratulierte der Band zur Auszeichnung, die "gerade zur richtigen Zeit" komme. "Es ist ein starkes und selbstbewusstes musikalisches Statement aus Österreich. Es ist eine wichtige Anerkennung für die Künstlerinnen selber, aber der Preis besitzt auch bestärkende Strahlkraft für alle österreichischen Musikerinnen und Musiker sowie Labels, die es zurzeit nicht einfach haben. Ich hoffe, dass wir das Quartett alsbald wieder live auf einer Bühne erleben können." (APA, 15.2.2021)