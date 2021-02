Sich den Kinderwunsch erfüllen: Für queere Personen ist das mit vielen Hindernissen verbunden. Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/vgajic

Die Biologie ist für queere Paare ungerecht, wenn es um den Kinderwunsch geht. Man braucht eben Frau und Mann, will man ein eigenes Kind bekommen. Nur: Das gestaltet sich in diesem Fall oft schwierig. Wie will man also dieses Hindernis als Lesbe oder Schwuler umgehen?

In den USA zum Beispiel haben queere Personen die Möglichkeit der Leihmutterschaft. Der Sänger Ricky Martin hat sich so seinen Traum von eigenen Kindern erfüllt. In Österreich ist Leihmutterschaft verboten, deswegen weichen viele aufs Ausland aus – ein Prozess, der nicht nur aufwendig, sondern auch kostenintensiv ist.

In den letzten Jahren ist auch das Konzept des Co-Parenting immer beliebter geworden: Ohne dass man in einer Partnerschaft lebt, wird das gemeinsame Kind großgezogen. Rein theoretisch ginge das mit einem guten Freund oder einer guten Freundin. Oder man geht auf eigene Plattformen, die Personen mit Kinderwunsch vermitteln – unabhängig von der sexuellen Orientierung. Für lesbische Paare gibt es in Österreich seit 2015 auch die Möglichkeit, sich mithilfe einer Samenspende künstlich befruchten zu lassen – Singlefrauen sind von der Möglichkeit jedoch ausgeschlossen.



Schwierige Wege



Und warum nicht einfach ein Kind adoptieren? Wie zwei Väter im Podcast "Beziehungsweise" zum Thema Kinderwunsch erzählen, ist Adoption langwierig, meist wartet man Jahre, bis man ein Kind adoptieren kann – wenn es überhaupt dazu kommt. So einfach, wie es im Film immer dargestellt wird, ist es eben nicht. Etliche Jahre warten, bis sich der Kinderwunsch erfüllt, das wollen wohl die wenigsten.

Für queere Paare gibt es dann noch die Möglichkeit, ein Pflegekind aufzunehmen. Aber hier spielt die emotionale Ebene mit angesichts der Tatsache, dass das Pflegekind dem Paar von dem einen auf den anderen Tag eventuell wieder weggenommen und zu den biologischen Eltern kommen kann und somit nicht für immer Teil der Familie ist.

Weil eben die Wege zum Wunschkind so aufwendig, emotional und auch kostenintensiv sind, entscheiden sich queere Personen oft auch einfach dafür, kein Kind zu bekommen.

Wunschkind: Welchen Weg wollen Sie gehen?

Denken Sie über Adoption oder Leihmutterschaft nach? Wenn Sie bereits Kinder haben: Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? (rec, 17.2.2021)