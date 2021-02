2021 ist das Jahr des Wattestäbchens. Es ist derzeit in aller Munde – besser gesagt: in aller Nase. Wir haben einige der praktischen Dinger abseits der Testungen getestet

Günstig

Ombia Wattestäbchen Foto: Heidi Seywald

Die Pflegestäbchen vom Discounter sind Preis-Leistungs-Sieger. Erfreulicherweise ist die Verpackung plastikfrei, der Schaft ist aus Papier, es kommt reine Baumwolle zum Einsatz. Überlesen sollte man keinesfalls den Hinweis, dass man die Dinger nicht in den Gehörgang einführen soll – was übrigens für alle Wattestäbchen gilt. Gut und günstig.

Ombia Wattestäbchen, 300 Stück, Hofer, 0,75 Euro

4 von 6 Punkten





Kompostierbar

Ebelin Bio-Wattestäbchen Foto: Heidi Seywald

So wie Bipa (siehe unten) setzt auch die Drogeriekette DM auf Nachhaltigkeit: Auch hier stammt die Baumwolle aus biologischem Anbau, die Verpackung ist aus recyceltem Karton, das Fairtrade-Siegel gibt’s obendrauf. Die Ohrmuschel wird sauber, allerdings löst sich die Watte leider vergleichsweise leicht vom Schaft. Immerhin: Man kann die Stäbchen kompostieren.

Ebelin Bio-Wattestäbchen, 200 Stück, DM, 1,15 Euro

5 von 6 Punkten





Original

Q-tips Pflegestäbchen Foto: Heidi Seywald

Leo Gerstenzang ist der Erfinder der Wattestäbchen. Er hat sie 1926 in den USA als "Q-tips" auf den Markt gebracht. Deshalb das "Original" auf der Packung. Vielleicht erklärt das auch den höheren Preis. Was es mit der auf der Verpackung (leider mit Kunststoffdeckel) angepriesenen "Sicherheitszone" auf sich hat, bleibt aber ein Rätsel. Fakt ist: Die Dinger sind gut, aber teuer.

Q-tips Pflegestäbchen, 206 Stück, Müller, 1,59 Euro

3 von 6 Punkten





Fair

Bi Good Bio-Wattestäbchen Foto: Heidi Seywald

Wer Umweltschutz und faire Produkte schätzt, der ist hier genau richtig. Schon die Verpackung ist aus 100 Prozent Recyclingkarton, verwendet wird Biobaumwolle, gebleicht wird chlorfrei, man setzt auf Fairtrade. Ein Cent pro verkaufter Packung geht an die Initiative "Blühendes Österreich". Die Stäbchen sind gut verarbeitet, fransen nicht aus. Testsieger.

Bi Good Bio-Wattestäbchen, 200 Stück, Bipa, 1,49 Euro

6 von 6 Punkten





Gut

Beauty Kiss Wattestäbchen Foto: Heidi Seywald

Die Stäbchen dieser Eigenmarke der Handelskette Spar stecken in einer Verpackung aus Karton, sind chlorfrei gebleicht, mit reiner Baumwolle bestückt, der Schaft ist aus Papier. Alles in allem sind die Dinger also umweltfreundlich. Vom Preis her liegen sie im guten Mittelfeld der hier getesteten Produkte. Die Watte lässt sich nur mit Gewalt vom Stäbchen lösen, der Lidstrich gelingt gut.

Beauty Kiss Wattestäbchen, 300 Stück. Spar, € 0,89

4 von 6 Punkten





Ersparnis

Today Wattestäbchen Foto: Heidi Seywald

Wieder eine Eigenmarke, zu finden bei Mitgliedern des Rewe-Konzerns. Die Stäbchen mit Papierschaft sind mit reiner Baumwolle versehen und recyclingfähig. Obwohl die Verpackung einen Plastikdeckel hat, wird stolz vermeldet, dass bei allen Today-Wattestäbchen jährlich 196 Tonnen Kunststoff eingespart werden. Dennoch gibt’s dafür Punkteabzug, aber sonst ist nichts zu bemängeln.

Today Wattestäbchen, 300 Stück. u.a bei Bipa, € 0,80

4 von 6 Punkten

(Markus Böhm, RONDO, 27.2.2021)