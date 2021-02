Haben Sie kein Problem damit oder fühlt es sich manchmal komisch an?

Fühlen Sie sich wie das dritte Rad am Wagen? Foto: getttyimages/istockfoto/Moyo Studio

Manchmal ist einem der eigene Singlestatus gar nicht so richtig bewusst. Man trifft seine Freunde einzeln oder in der Gruppe, verabredet sich zu Dates und fühlt sich rundum wohl. Doch dann kommt man von einer Reise im Freundeskreis zurück, und alle werden von ihren Partnerinnen und Partnern vom Flughafen abgeholt – nur man selbst nicht. Vorausgesetzt man findet überhaupt jemanden, der einen in den Urlaub begleitet. Oder man sitzt während einer Pandemie Abend für Abend alleine daheim, während die anderen – ob das nun gut ist oder nicht – die Zeit mit ihrem Freund oder ihrer Freundin verbringen.

Im besten Fall fühlt man sich frei und ungebunden, wenn rundum alle vergeben sind. Die eigene Unabhängigkeit ist wohl so manchen der Partnerinnen und Partner im Freundeskreis vorzuziehen. Im schlimmsten Fall fühlt man sich jedoch einsam, "übriggeblieben" oder wie das dritte Rad am Wagen – besonders, wenn man sich alleine auf einem Pärchenabend oder -ausflug wiederfindet.

Wie ist das bei Ihnen?

In welchen Situationen wird es für Sie besonders deutlich, dass Sie in Ihrem Freundeskreis der einzige Single sind? Beschäftigt es Sie oder ist es Ihnen egal? Nehmen sich Ihre Freundinnen und Freunde nach wie vor Zeit für Sie? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Geschichten im Forum! (aan, 19.2.2021)