Das junge Handyjahr ist um ein neues Flaggschiff reicher. Xiaomi hat sein Mi 11 auf den internationalen Markt gebracht. In Österreich landet es in wenigen Wochen. Wir haben es jetzt schon rezensiert. Ebenfalls getestet haben wir Little Nightmares 2, ein wunderschönes Game, das allerdings einiges an Potenzial verspielt. Und für viele Mobilfunkkunden gibt es wenig erfreuliche Neuigkeiten: A1, Magenta und "3" haben gleichzeitig ihre Tarife erhöht. Die Wettbewerbsbehörde sieht derzeit allerdings noch keinen Grund für Ermittlungen.

Xiaomi Mi 11 im Test: Starkes Frühjahrsflaggschiff mit lästigen Kanten: Das Handy kann in vielen Bereichen punkten, patzt aber bei wichtigen Details

"Little Nightmares 2" im Test: Kunstwerk mit Schönheitsfehlern: Das atmosphärisch umwerfende Horrorspiel verschenkt viel Potenzial durch Gamedesignsünden aus der Vergangenheit – ewig schade

"Optik nicht ideal": A1, "3" und Magenta erhöhen Tarife gleichzeitig: Ankündigung alleine zu wenig für Ermittlungsschritte der Bundeswettbewerbsbehörde, die sich aber kritisch äußert

Blizzconline: Blizzard zeigt Neues zu "Diablo 4" und "Overwatch 2": Klassiker "Diablo 2" wird als "Resurrected"-Version neu aufgelegt – Twitch überblendete Metallica bei Live-Auftritt mit anderer Musik

"Houseclub": Inoffizielle Android-Version von Clubhouse erschienen: Open-Source-App mit grundlegenden Features ermöglicht Teilnahme an Audiochats

Tesla-Chef Musk: Kurse für Bitcoin und Ethereum erscheinen hoch: Der Techmanager mischt selbst im Kryptowährungs-Geschäft mit