Weltreise durch Wien

Wojciech Czajas Fotoserie "Almost" Foto: Hersteller

Der Zaun an der Baustelle des Wien-Museums fungiert zurzeit als Ausstellungsfläche. Zu sehen ist dort Wojciech Czajas Fotoserie "Almost", in der architektonische Details aus Wien an fremde Orte erinnern (Bild: Almost Tokio am Wiedner Gürtel). Dem gegenübergestellt: Bilder der Weltausstellung in Wien 1873.

Almost – Wiener Weltreisen 1873/2020 Wien-Museum Open Air, Karlsplatz, Bauzaun, 1040 Wien, bis 28. März 2021

www.wienmuseum.at





Hölzern

Spielzeugelefant von Ostheimer Foto: Hersteller

Wenn schon Babyelefant, dann zum Spielen! Kleiner Elefant mit ausgestrecktem Rüssel vom Holzspielzeughersteller Ostheimer. 15 Euro

www.ostheimer-holzspielzeug.de





Gestreift

Tasse von Annemette Klit Foto: Hersteller

Die dänische Keramikerin Annemette Klit stellt für ihr Unternehmen The Clay Play Tassen, Kerzenständer, Vasen her. Erhältlich bei Etsy. 35 Euro

www.etsy.com





Verdreht

Möbel "Hémicycle Vis-à-Vis" Foto: Hersteller

Schräg gegenüber sitzt man sich im etwas andersartigen Möbel "Hémicycle Vis-à-Vis" aus dem Hause Ligne Roset. Das Design stammt von Philippe Nigro. Preis auf Anfrage

www.ligne-roset.com





Geschultert

Tasche von Madeleine Mode Foto: Hersteller

Für Shoppingstreifzüge und Wartezeiten vor den Geschäften bestens geeignet: große Tasche, verwandelbar in einen Rucksack. 249,95 Euro

www.madeleine-mode.at





Rosig

Duschgel Rosa Nobile von Acqua di Parma Foto: Hersteller

So lässt sich der Tag beginnen: Duschgel aus der Serie Rosa Nobile vom italienischen Parfumhersteller Acqua di Parma. 48 Euro

www.acquadiparma.com





Anziehend

Steppmantel von & Other Stories Foto: Hersteller

Jetzt kann der Frühling kommen: Ein Steppmantel muss schließlich nicht unbedingt schwarz sein. Hellgelbes Modell von & Other Stories. 149 Euro

www.stories.com

(RONDO, 8.3.2021)