Landeversuch mit einem Rover soll "in etwa drei Monaten" stattfinden

Tianwen 1 umkreist den Mars auf einer langgezogenen Umlaufbahn. Illustr. CASC

Chinas Mars-Mission Tianwen 1 hat ihre endgültige Parkposition in der Umlaufbahn des Roten Planeten erreicht, wie Chinas Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch berichtete. Von dort soll "in etwa drei Monaten", wie es heißt, ein Lander samt Rover abkoppeln und auf der Marsoberfläche aufsetzen. Bis dahin sollen aus der Umlaufbahn wissenschaftliche Untersuchungen erfolgen. Mit hochauflösenden Kameras und Spektrometern werden etwa die Topographie und andere Gegebenheiten des Landegebiets genauer untersucht werden.

Die Parkbahn von Tianwen 1 entspricht einer langgezogenen Ellipse, deren dem Planeten nächst gelegener Punkt 280 Kilometer über der Marsoberfläche liegt, während die größte Entfernung zum Mars 59.000 Kilometer beträgt. Die Sonde benötigt auf diesem Orbit etwa zwei Marstage brauchen, um einen Kreis zu schließen (ein Mars-Tag beträgt annähernd 24 Stunden und 40 Minuten).

Tianwen-1 besteht aus einem Orbiter, einem Lander und dem Rover. Grafik: AFP

Abstand zu den USA verringern

Mit ihrer ersten Mars-Landung will die junge Raumfahrtnation mit den USA gleichziehen, die schon zahlreiche Forschungsgeräte auf den Planeten gebracht haben. Zuletzt landete mit dem Nasa-Rover Perseverance der bislang komplexeste und technisch aufwändigste Roboter auf dem Roten Planeten.

Die am 23. Juli 2020 gestartete Mission gilt als eine der schwierigsten Raumfahrtvorhaben, die China jemals unternommen hat. Die Landung ist eine große Herausforderung, da der Mars anders als der Mond über eine eigene, wenn auch dünne Atmosphäre verfügt.

Die Landeeinheit bringt den rund 240 Kilogramm schweren Rover in "etwa drei Monaten" auf die Marsoberfläche. Illustr.: CNSA

Chinas ehrgeizige Raumfahrtpläne

Die Volksrepublik hat in den vergangenen Jahren Milliardensummen investiert, um in der Raumfahrt zu den USA, Russland und Europa aufzuschließen. Anfang 2019 war der Volksrepublik ein großer Erfolg gelungen, als sie erstmals überhaupt eine Sonde auf der erdabgewandten Seite des Mondes landen ließ. Bis kommendes Jahr will China eine eigene Raumstation aufbauen und bis 2030 eine bemannte Mond-Mission schaffen. (red, APA, 24.2.2021)