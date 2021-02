Verschwunden und wieder aufgetaucht: Der Schwarzbrauen-Mausdrossling. Foto: Muhammad Rizky Fauzan

Jakarta – Eine zuletzt vor 172 Jahren in den Regenwäldern Borneos gesichtete Vogelart ist wiederentdeckt worden. Zwei Männer beobachteten den Schwarzbrauen-Mausdrossling (Malacocincla perspicillata) Ende vergangenen Jahres im indonesischen Teil Borneos und machten Fotos von ihm, wie Vogelexperten in einem am Donnerstag veröffentlichten Artikel der Zeitschrift "BirdingASIA" schrieben. Der Vogel wurde 1848 ein einziges Mal dokumentiert und war seitdem nicht mehr aufgespürt worden.

Ornithologisches Rätsel

Ornithologen sind daher begeistert, dass der Schwarzbrauen-Mausdrossling noch immer existiert und nicht ausgestorben ist. "Es war ein bisschen wie ein 'Heureka!'-Moment", sagte der Hauptautor des Artikels, Panji Gusti Akbar. "Dieser Vogel wird oft als 'das größte Rätsel der indonesischen Ornithologie' bezeichnet."

Das Typusexemplar des Schwarzbrauen-Mausdrosslings im Naturalis Biodiversity Center in Leiden (Niederlande). Foto: Huub Veldhuijzen van Zanten/Naturalis Biodiversity Center

Der Schwarzbrauen-Mausdrossling wurde 1850 von dem französischen Ornithologen Charles Lucien Bonaparte beschrieben. Seine Arbeit basierte auf einem Exemplar, das der deutsche Geologe und Naturforscher Carl A.L.M. Schwaner während seiner Expeditionen nach Ostindien zurück gebracht hat.

Unklare Herkunft

Der genaue Ursprung dieses Typusexemplars, das sich heute im Naturalis Biodiversity Center in Leiden (Niederlande) befindet, ist rätselhaft. Lange Zeit war angenommen worden, dass das Tier aus Java stammte. Erst 1895 wies der Schweizer Ornithologe Johann Büttikofer darauf hin, dass sich Schwaner zu dem Zeitpunkt, als er den Vogel entdeckte, in Borneo aufhielt.

Über die vergleichsweise unscheinbare Vogelart mit den braunen und grauen Federn ist nur wenig bekannt, außer, dass sie länger als jede andere asiatische Vogelspezies als "verschwunden" galt. Forscher hoffen, bald in das Gebiet im Regenwald zurückkehren zu können, in dem der Vogel gesehen wurde. Weltweit gelten mehr als 150 Vogelarten als "verschwunden", da in den letzten zehn Jahren keine bestätigten Sichtungen stattfanden. (red, APA, 26.2.2021)