Sie trägt ihre Haare blau und hat auf Instagram 1,2 Millionen Follower. Nun wurde Margaret Zhang vom Verlag Condé Nast zur Chefredakteurin der chinesischen Ausgabe der "Vogue" berufen. Die 27-Jährige, geboren in Sydney, zuletzt lebte sie in New York, ist damit nicht nur die jüngste Chefredakteurin des Modemagazins, sondern auch die erste Influencerin auf diesem Posten. Anna Wintour, Chefin der amerikanischen "Vogue", die als "Global Chief Content Officer" auch die anderen Ausgaben des Verlags Condé Nast übersieht, hob die "internationale Erfahrung und herausragende plattformübergreifende digitale Expertise" der neuen Chefredakteurin hervor.

Zhang kann bereits auf ein Jahrzehnt im Modebusiness zurückblicken: 2009 gründete sie ihren Modeblog "Shine By Three", sie beriet internationale Modefirmen bei ihrem Markteintritt in China, außerdem darf ihr Engagement in Zeiten der angeknacksten Beziehung von Australien und China als strategische Entscheidung von Condé Nast verstanden werden.

Seit 2009 aktiv im Modebusiness: Margaret Zhang im Frühjahr 2018 während der Modewoche in Paris. Foto: imago/Runway Manhattan

Die Ernennung von Zhang darf aber auch in der Branche als Signal gewertet werden: Man braucht keine journalistische Erfahrung mehr, um ein Modemagazin zu leiten. Schon nach dem Abgang der deutschen "Vogue"-Chefin Christiane Arp waren Influencerinnen als Kandidatinnen für die Nachfolge gehandelt worden. (red, 26.2.2021)