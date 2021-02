Mathieu Faivre in Topform. Foto: EPA/ VASSIL DONEV

Bansko – Diesmal war Mathieu Faivre nicht zu biegen. Der französische Weltmeister brachte seine Halbzeitführung ins Ziel und feiert nach 2016 in Val d'Isère seinen zweiten Weltcupsieg. Am Samstag hatte ihm der Kroate Filip Zubcic den Sieg noch weggeschnappt. Faivre gewann in 2:25,29 Minuten 0,75 Sekunden vor dem Schweizer Marco Odermatt und 0,81 vor dem Franzosen Alexis Pinturault.

Bester Österreicher wurde Stefan Brennsteiner. Der Dritte des ersten Riesentorlaufs in Bansko carvte am Sonntag von Platz zehn zur Halbzeit auf Rang fünf. "Cool, das war jetzt sicher die beste Fahrt da runter. Der erste Durchgang war fehlerhaft, aber jetzt bin ich fast ohne Fehler runtergekommen", sagte der Salzburger nach zweitbester Laufzeit in der Entscheidung im ORF. Mit Startnummer 21 war er als Halbzeitzehnter der Läufer mit der höchsten Nummer in den Top 15 gewesen.

Schwarz Zehnter

Marco Schwarz kam wie am Samstag nicht so recht auf Zug, der Bronzemedaillengewinner von Cortina d'Ampezzo belegte am Ende Rang zehn hinter den Norweger Henrik Kristoffersen. Habe sich im ersten Lauf alles "von oben weg katastrophal" angefühlt, so machte er es im Finale besser. "Der zweite Durchgang war besser, aber nicht ganz optimal. Ich habe mir hier etwas schwergetan, das Set-up zu finden, die Verhältnisse waren schwer zum Einschätzen", sagte Schwarz.

Der am Samstag früh ausgeschiedene Roland Leitinger (2,03) war als Neunter bester ÖSV-Läufer im ersten Durchgang, fiel in der Entscheidung aber auf Rang 16 zurück. Noch schlechter erging es Manuel Feller (3,20), der nach Platz sechs am Samstag diesmal nicht über Rang 20 hinauskam. "Note vier bis fünf in der Schule. Das war kein gutes Skifahren, im ersten habe ich kein Timing gefunden, im zweiten waren Fehler dabei. Das war ein zäher Tag", sagte der Tiroler.

Das Finale der besten 30 verpasst haben Adrian Pertl (4,86) als 40., Fabio Gstrein (42./5,30) und Christian Borgnäs (43./5,47). (honz, APA, 28.2.2021)

Zweiter Weltcup-Riesentorlauf der alpinen Ski-Herren am Sonntag in Bansko

Ergebnis:

1. Mathieu Faivre (FRA) 2:25,29

2. Marco Odermatt (SUI) 2:26,04 +0,75

3. Alexis Pinturault (FRA) 2:26,10 +0,81

4. Thibaut Favrot (FRA) 2:26,37 +1,08

5. Stefan Brennsteiner (AUT) 2:26,43 +1,14

6. Zan Kranjec (SLO) 2:26,88 +1,59

7. Loic Meillard (SUI) 2:27,09 +1,80

8. Justin Murisier (SUI) 2:27,40 +2,11

9. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:27,44 +2,15

10. Marco Schwarz (AUT) 2:27,54 +2,25

11. Daniele Sette (SUI) 2:27,58 +2,29

12. Luca de Aliprandini (ITA) 2:27,71 +2,42

. Gino Caviezel (SUI) 2:27,71 +2,42

14. Filip Zubcic (CRO) 2:27,78 +2,49

15. Giovanni Borsotti (ITA) 2:27,81 +2,52

16. Roland Leitinger (AUT) 2:27,94 +2,65

17. Iwan Kusnezow (RUS) 2:28,39 +3,10

18. Riccardo Tonetti (ITA) 2:28,45 +3,16

19. Stefan Luitz (GER) 2:28,48 +3,19

20. Manuel Feller (AUT) 2:28,49 +3,20

21. Adam Zampa (SVK) 2:28,62 +3,33

22. Hannes Zingerle (ITA) 2:28,74 +3,45

23. Manfred Mölgg (ITA) 2:28,81 +3,52

24. Mattias Rönngren (SWE) 2:29,03 +3,74

25. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 2:29,35 +4,06

26. Alex Hofer (ITA) 2:29,44 +4,15

27. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 2:29,51 +4,22

28. Samu Torsti (FIN) 2:29,95 +4,66

29. Alexander Andrienko (RUS) 2:30,12 +4,83

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Alexander Schmid (GER)

2. Durchgang:

1. Durchgang:

1. Mathieu Faivre (FRA) 1:11,45

2. Loic Meillard (SUI) 1:11,87 +0,42

3. Alexis Pinturault (FRA) 1:12,24 +0,79

4. Zan Kranjec (SLO) 1:12,31 +0,86

5. Thibaut Favrot (FRA) 1:12,64 +1,19

6. Marco Odermatt (SUI) 1:12,65 +1,20

7. Alexander Schmid (GER) 1:13,04 +1,59

8. Justin Murisier (SUI) 1:13,24 +1,79

9. Roland Leitinger (AUT) 1:13,48 +2,03

10. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:13,54 +2,09

11. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:13,55 +2,10

12. Luca de Aliprandini (ITA) 1:13,66 +2,21

13. Marco Schwarz (AUT) 1:13,90 +2,45

. Gino Caviezel (SUI) 1:13,90 +2,45

15. Adam Zampa (SVK) 1:14,15 +2,70

weiter:

19. Manuel Feller (AUT) 1:14,52 +3,07

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

40. Adrian Pertl (AUT) 1:16,31 +4,86

42. Fabio Gstrein (AUT) 1:16,75 +5,30

43. Christian Borgnaes (AUT) 1:16,92 +5,47

Ausgeschieden im 1. Durchgang: Fabian Wilkens Solheim (NOR), River Radamus (USA), Cyprien Sarrazin (FRA)

Gesamtwertung (nach 29 Rennen):

1. Alexis Pinturault (FRA) 1034

2. Marco Odermatt (SUI) 824

3. Marco Schwarz (AUT) 718

4. Loic Meillard (SUI) 630

5. Matthias Mayer (AUT) 604

6. Filip Zubcic (CRO) 602

7. Henrik Kristoffersen (NOR) 587

8. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 560

9. Vincent Kriechmayr (AUT) 515

10. Beat Feuz (SUI) 487

Riesentorlauf Herren (8):

1. Alexis Pinturault (FRA) 550

2. Marco Odermatt (SUI) 525

3. Filip Zubcic (CRO) 486

4. Loic Meillard (SUI) 313

5. Mathieu Faivre (FRA) 273

6. Justin Murisier (SUI) 221

7. Zan Kranjec (SLO) 219

8. Tommy Ford (USA) 200

9. Lucas Braathen (NOR) 191

10. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 180

Mannschaft Herren (29):

1. Schweiz 4331

2. Österreich 4165

3. Frankreich 3247

4. Norwegen 2632

5. Italien 1570

6. Deutschland 1470

7. USA 982

8. Kroatien 657

9. Slowenien 572

10. Kanada 313

Nationencup (54):

1. Schweiz 8442

2. Österreich 7299

3. Italien 5028

4. Frankreich 3972

5. Norwegen 3750

6. USA 2413

7. Deutschland 1940

8. Slowakei 1152

9. Slowenien 1146

10. Kanada 863