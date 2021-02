Liebe Leserin, lieber Leser,

Was liegt Fotografen mehr auf dem Herzen? Die neueste Ausrüstung oder die Fotografie selbst? Die Meinung unseres Autoren: Fotografen sollten aufhören, ständig über Kameras zu reden. Der Brexit macht Online-Bestellungen zunehmend teurer, was zahlreiche Betriebe hart trifft. Den Weltkonzern Tencent kennt kaum jemand, doch ist der chinesische Konzern an 600 Firmen beteiligt, darunter Tesla, Ubisoft und Spotify. Außerdem kann man verstorbene Verwandte jetzt dank der Website Myheritage zum Lächeln bringen. Deepfake-Technologie macht es möglich.



Viel Vergnügen beim Lesen!

Warum Fotografen endlich aufhören sollten, ständig über Kameras zu reden

Brexit macht Online-Bestellungen aus England zum teuren Vergnügen

Tencent: Der kaum bekannte Miteigentümer von Tesla, Ubisoft und Spotify

Myheritage-Website bringt mit Deepfakes Verstorbene zum Lächeln

E3: Wichtigste Gaming-Messe findet dieses Jahr statt – als Online-Event

Bill Gates findet Android besser als das iPhone

Covid-19-SMS: Ab 1. März für Einreisende nach Deutschland