In den vergangenen Monaten war das seit Jahresbeginn geltende Gesetzespaket gegen Hass im Netz wegen potenziellem "Overblocking" in Kritik geraten

Die fälschliche Entfernung eines Beitrags durch Facebook sorgte bereits vergangene Woche für Aufmerksamkeit. Foto: AP

Martina Salomon wurde von Facebook zeitweise gesperrt. Der Grund: Die "Kurier"-Chefredakteurin hatte eine Hassnachricht, die ihr via E-Mail zugetragen worden war, auf dem sozialen Netzwerk veröffentlicht. In ihrem Beitrag wies sie darauf hin, dass es sich um ein Zitat handle, und machte auch die E-Mail-Adresse des Absenders publik. Facebook entfernte den Beitrag, da dieser gegen die Nutzungsbedingungen des sozialen Mediums verstoße. "Facebook hat das Publikmachen des sexistischen Mails an mich übrigens mit Löschung 'bestraft', weil es gegen die Gemeinschaftsregeln verstößt", kommentierte Salomon das. "Ja, eh."

"Falter"-Chefredakteur Florian Klenk kritisierte das Vorgehen des sozialen Netzwerks auf seiner Facebook-Seite: Demnach "geht das gar nicht", dass Facebook Salomon verweigere, das Posting zu dokumentieren, somit Öffentlichkeit herzustellen und sich auf diese Weise zu schützen.

"Hass im Netz"-Gesetz sorgte für Kritik



Eine fälschliche Entfernung eines Beitrags durch das soziale Medium sorgte bereits vergangene Woche für Aufmerksamkeit: So verortete die FPÖ einen "handfesten Skandal", weil der Link zu einer von ihr aufgesetzten Webseite unterbunden worden war. Facebook hatte das Posting als Spam erkannt, eine automatisierte technische Sperre war nicht erfolgt.

Die FPÖ kritisierte daraufhin erneut das seit Anfang des Jahres geltende Kommunikationsplattformengesetz gegen Hass im Netz, das vorsieht, dass Plattformen rechtswidrige Beiträge 24 Stunden nach einer Meldung entfernen müssen. In diesem Zusammenhang wird kritisiert, dass es zu sogenanntem "Overblocking" kommen könnte – der Sperre eigentlich legaler Inhalte aus Angst vor Geldstrafen bei Nichteinhaltung der neuen Rechtslage. (red, 1.3.2021)