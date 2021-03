Der Vorsatz, ein Einserkastl zu schreiben, in dem das leidige C-Thema nicht vorkommt, führt auf seltsame Abwege. Natürlich hätte es die seriöse Lösung gegeben, des an jedem 3. März gefeierten World Wildlife Day zu gedenken. Aber, seien wir ehrlich, das ist ein zweischneidiges Schwert. Erstens sitzen viele von uns im Homeoffice (verdammt, schon wieder C), von denen die wilde Fauna und Flora gefühlt so weit weg ist wie der Mond. Und zweitens geht es diesem Wildlife ja gerade auch nicht so super, Stichwort K wie Klimawandel. Beides stimmt traurig.

Also suchen wir weiter. Die Amerikaner sind Meister im Ausrufen von "Happy Days" für den ganzen Kalender. Es erschließt sich zwar nicht, warum gerade der 3. März der Glühweintag sein sollte, andererseits: Warum nicht? Tag des Aufschnitts ist heute ebenfalls, nach dem Motto "Ein Wurstbrot hat immer Saison".

Bedenkenswert ist auch der "Was wäre, wenn Katzen und Hunde opponierbare Daumen hätten"-Tag: Ein Daumen, der den anderen Fingern gegenübergestellt werden kann, macht – eine Greifhand. Keine Sorge, man muss es nicht gleich kapieren. Also: An diesem Tag sollen Hunde- und Katzenbesitzer daran denken, was sich abspielen würde, wenn sich ihr Viecherl selbst aus dem Kühlschrank bedienen könnte. Eine Dose öffnen oder den Deckel von der Käseglocke nehmen. Der Teufel wäre los!

Geben Sie es zu: Jetzt haben sie kurz nicht an C gedacht. (Gudrun Harrer, 3.3.2021)